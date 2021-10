Teynier Pic accueille Raphaël Kaminsky en tant qu'associé

Teynier Pic est une boutique internationale, tant par la nature des dossiers gérés que par la culture juridique et les connaissances linguistiques de ses avocats. En 2016, la mise en place d'une alliance stratégique avec Griffin Litigation PLLC (Londres et New York), cabinet fondé par un ex-Shearman & Sterling tout comme les fondateurs de Teynier Pic, avait déjà concrétisé la présence du cabinet dans le monde anglo-américain.

La cooptation en qualité d'associé de Raphaël Kaminsky, avocat aux barreaux de Paris et de New York, ex-Latham & Watkins, implante davantage Teynier Pic sur ce marché et renforce les aptitudes du cabinet à traiter les dossiers de common law.

« L'expérience et le dynamisme de Raphaël sont des atouts pour le cabinet ; il partage nos valeurs d'indépendance, de réactivité, de rigueur, de compétence, et d'écoute. Son association s'est ainsi imposée naturellement », déclare Laurence Kiffer, associée du cabinet.

Avocat aux barreaux de Paris et de New York depuis 2002, Raphaël Kaminsky est un spécialiste reconnu du contentieux des affaires, de l'arbitrage interne et international, et des modes alternatifs de règlement des conflits. Après une double formation en droit français et droit anglo-américain à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, il a obtenu un Master of Laws (LL.M.) aux États-Unis (Golden Gate University School of Law, San Francisco) et un DEA (Master 2 Recherche) en droit international privé et droit du commerce international de l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Il a notamment développé une expertise toute particulière sur des problématiques de droit international privé, d'obtention de preuves à l'étranger, de signification des actes judiciaires ou extra-judiciaires à l'étranger (Conventions de La Haye et lois de blocage).



Raphaël Kaminsky enseigne le droit anglo-américain des affaires dans le Master 2 de contentieux des affaires de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, les aspects internationaux du contentieux dans le Master 2 opérations et fiscalité internationale des sociétés à l'Université Paris I – Panthéon Sorbonne et l'arbitrage à la Paris School of International Affairs de Sciences Po, ainsi qu'à l'Hedac.

Créée en 2004, Teynier Pic est une entreprise française indépendante dédiée au règlement des litiges. Le cabinet dispose d'une expertise spécifique en l'arbitrage international, commercial et d'investissement.