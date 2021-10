Ralentissement de la hausse des prix à la consommation en mai

Selon le dernier relevé de l'Insee, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,1 % sur un mois. Les prix des services sont en hausse de 0,4 % en mai, sur l'année, tout comme ceux du tabac (+0,4 %). Dans le secteur de l'énergie, la baisse des prix s'atténue, atteignant −2,1 %, tout comme ceux des produits alimentaires et des produits manufacturés.

Inflation sous-jacente en hausse sur l'année

En mai, l'inflation sous-jacente a augmenté de 0,6 % sur un an, après +0,3 % en avril. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est en hausse de 0,2 % sur un mois, après une stabilité le mois précédent. Sur un an, il augmente de 0,4 %, comme en avril.

Baisse plus prononcée des prix de l'énergie

Sur un an, la baisse des prix de l'énergie s'accentue, atteignant −11 % en mai, après −8,6 % en avril. Les prix des produits pétroliers reculent également : −21,2 % sur un an et −3,8 % par rapport au mois précédent. Les prix du gaz baissent aussi davantage sur un an, avec −13,6 % après −13,2 % en avril. A l'inverse, les prix de l'électricité ont augmenté de 9,7 % sur un an, comme les trois mois précédents.

Prix alimentaires : hausse au ralenti

En mai 2020, les prix de l'alimentation ont sensiblement ralenti, pour atteindre +3,5 % sur un an après +3,7 % en avril et +1,9 % en mars. Les prix des légumes frais (+24,8 % sur an après + 30,3 %) et des poissons frais (+10,3 % après +19,0 %) présentent un net ralentissement, a contrario des prix des fruits frais (+18,0 % sur an, après +10,8 %).

En dehors des produits frais, les prix de l'alimentation ralentissent également, soit +1,2 % sur un an, après +1,4 % le mois précédent. Les prix du lait, fromage, œufs se replient de −0,2 % sur un an après +0,1 %. Ceux des farines et autres céréales (−2,0 % après −1,6 %) et des huiles et graisses (−0,4 % après −0,3 %) baissent davantage et les prix des boissons alcoolisées ralentissent (+0,3 % après +0,5 %). En revanche, les prix du riz (+0,7 % sur un an après −0,3 %) et du sucre (+0,8 % après −0,3 %) rebondissent, et ceux des fruits en conserve accélèrent (+1,1 % après +0,5 %).

Baisse des prix des produits manufacturés

Sur un an, les produits manufacturés ont connu une baisse de 0,7 %, après −0,5 % le mois précédent. La baisse des prix de l'habillement et chaussures sur un an est davantage prononcée que le mois précédent (−2,7 % sur un an). Les prix des « autres produits manufacturés » augmentent à peine : +0,1 % sur un an, après une stabilité le mois précédent. Les prix des petits appareils ménagers rebondissent (+0,4 %) et la baisse des prix des produits d'entretien et de nettoyage s'amenuise (−0,6 % sur un an).

Enfin, les prix des produits de santé diminuent de 2,1 % sur un an, après −2,4 % en avril.

Inflation des prix dans le secteur des services

Les prix des services ont fortement accéléré en mai : +1,2 % après +0,6 % en avril, notamment ceux des services de communication (+1,6 %). Fortement impactés par le confinement, les prix des services de transport se redressent en mai, de même que ceux des transports aériens (+4,5 % sur un an après −12,6 %). Les prix des « autres services », dont la consommation a été aussi fortement limitée pendant le confinement, accélèrent.

A l'inverse, les prix des loyers, de l'eau et de l'enlèvement des ordures ménagères sont un peu moins dynamiques (+0,2 % sur un an après +0,3 %). Enfin, les prix des services de santé augmentent de 0,4 % sur un an, comme le mois précédent.