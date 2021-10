Alto Avocats accompagnent pro bono des start-up du réseau Raise

Fondé en 2015 par Arnaud Touati, Jonas Haddad et Harry Allouche, le cabinet Alto Avocats s'est progressivement imposé comme une référence dans les cabinets français dédiés aux entreprises innovantes. En signant ce partenariat avec le fonds de dotation Raise –premier accélérateur philanthropique dédié aux jeunes entreprises de croissance françaises–, il intègre le Pool d'experts, un programme d'accompagnement pro bono réalisé par de grands cabinets spécialisés.

Le fonds de dotation Raise cofondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, est le premier réseau d'accompagnement dédié aux jeunes entreprises de croissance en phase de post-amorçage. Il intervient auprès des entrepreneurs en leur proposant des outils de financement, d'accompagnement et de visibilité.

Alto Avocats démarre ainsi un accompagnement régulier de six mois à raison d'un rendez-vous par mois sur les problématiques d'innovation face aux contraintes réglementaires de trois jeunes entreprises issues du réseau Raise.