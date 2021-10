Rainett obtient le Grand Prix ESSEC des Industries de consommation responsable

Ce prix, qui bénéficie du soutien du Ministère du Redressement Productif, a pour objectif de récompenser les meilleures initiatives menées par les industriels producteurs de biens de grande consommation en France dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



Rainett est récompensée pour sa gamme complète de produits d’entretien écologiques et pour sa démarche environnementale globale et responsable sur l’ensemble du cycle de vie du produit : de la conception, à la fabrication, le transport jusqu’à la fin de vie du produit. Une démarche de toute l’entreprise, qui a placé l’excellence écologique et l’efficacité au coeur de ses process.



La marque a été élue selon 4 critères clefs : l’aspect novateur, la mise en oeuvre, l’impact et les résultats, et le caractère visionnaire de son initiative.