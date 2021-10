Racine Nantes crée un département IP / IT avec l'arrivée de Loullig Bretel

Loullig Bretel intervient auprès de start-up, groupes nationaux et internationaux en conseil comme en contentieux en matière de droit des technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne les entreprises dans la mise en place de l'environnement juridique de protection et d'exploitation de leurs créations, innovations, données, logiciels, technologies et autres actifs immatériels.

Il conseille les acteurs du monde du numérique des secteurs de l'informatique, de l'internet, de la culture et de la communication, de l'industrie, des biotechnologies, de la distribution et de la finance dans la structuration juridique de leurs activités en ligne et dans la mise en conformité au RGPD.

Il assiste par ailleurs ses clients dans la protection de leur patrimoine incorporel ou technologique ainsi que dans le cadre de contentieux informatiques en responsabilité civile ou de contentieux en matière de propriété intellectuelle.

Loullig Bretel travaillera en totale synergie avec les autres départements du cabinet à Nantes. Son arrivée marque la volonté de Racine Nantes d'offrir à ses clients une offre de services complète sur toutes les problématiques liées au conseil et contentieux de la propriété intellectuelle, des technologies de l'information et des données personnelles.

Il a débuté sa carrière au sein d'Ernst & Young puis chez Nove 7 et Alerion en tant qu'avocat en IP/IT, avant de devenir associé responsable du pôle IP/IT du cabinet Avodire.

Agé de 47 ans, il est titulaire d'un DESS de Droit du numérique et des nouvelles techniques de l'Université de Paris XI ainsi qu'un DEA de droit des Affaires de l'Université de Rennes I.

L'avocat est également Chargé d'enseignement en droit de la protection des données personnelles en Master 2 de droit du numérique (Université Rennes I) ainsi qu'en droit des contrats et de la responsabilité en droits d'auteur en Master 2 Propriété intellectuelle appliquée (Université Paris XI).