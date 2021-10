Racine conseille Baobab+ dans sa levée de fonds auprès de Norfund

L’investissement de Norfund s’élève à environ 10 millions d’euros et Norfund acquerra in fine une participation maximum de 30% dans le capital de Baobab+, entreprise sociale spécialisée dans les domaines de l’accès à l’énergie et au digital.

Baobab+, leader de la distribution de systèmes solaires domestiques en Afrique de l’Ouest et à Madagascar a déjà équipé 220 000 foyers en produits solaires, utilisés par plus de 1.2 millions de personnes.

Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise de renforcer sa présence dans les pays historiques, et également de déployer ses activités au Nigéria et en République Démocratique du Congo. Ainsi, Baobab+ souhaite équiper un million de foyers en produits solaires et digitaux d’ici 5 ans.

Dans le cadre de cette opération, Baobab, associée majoritaire et Baobab+ ont été assistés par le cabinet Racine avec une équipe composée de Luc Pons, associé, Alexia Ruleta, counsel, Caroline Hazout-Nakache et Edouard Cluet, collaborateurs.

Norfund était conseillé par Asafo (Patrick Larrivé et Vincent Vallez).