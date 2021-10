R-PUR, le fabricant de masques FFP3 made in France « les plus performants au monde »

Depuis la pandémie, une multitude de masques de différents types et de catégories circulent parmi la population. Face aux nouvelles mesures éventuelles de l'Etat, il semble primordial de connaître les informations principales relatives au masque que l'on porte et de comprendre les nouvelles restrictions, afin d'être protégé au mieux. Ainsi, face à l'interdiction éventuelle des masques en tissu, estimés non efficaces voire dangereux, la start-up R-PUR, créée en 2016 par Matthieu Lecuyer et Flavien Hello, prouve une fois de plus son efficacité et confirme sa position, depuis 2016, de fabricant des masques FFP3 les plus performants au monde.

Le masque R-PUR Nano, efficace à toute épreuve

La gamme de masques R-PUR Nano a été conçue afin d'assurer une protection maximale à celui qui le porte et celui qui se trouve à côté. En effet, ces masques de catégorie FFP3 sont capables de filtrer les nanoparticules de PM0.05 et sont dotés d'un système « stop valve » qui bloque et filtre l'air expiré afin de protéger celui qui se trouve à côté du détenteur du masque. Un système indéniablement nécessaire en cette période de pandémie.

Made in France et élaborés en collaboration avec les chercheurs du CNRS, les masques R-PUR sont garantis à vie et leurs filtres sont recyclables. Choisis par Marine Serre pour leur haute performance, ils ont fait leur entrée dans le monde de la mode via deux collaborations fructueuses, dont la dernière « Reflective Moon Face Mask » a été mise en vente en édition limitée dès fin janvier dernier.