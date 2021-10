Quinzaine de la transmission - reprise d'entreprise

Pendant 15 jours, sous l'égide du ministère de l'Economie et sur l'ensemble du territoire, les cédants et les repreneurs d'entreprises pourront bénéficier de formations, de témoignages et des premiers conseils.

Cette quinzaine sera clôturée le 4 décembre par le Salon Transfair, à Paris, avec notamment l'intervention d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.

Chaque année, si au moins 75 000 entreprises se transmettent, selon L'Observatoire BPCE, quelque 30 000 autres disparaissent, faute de repreneur, d'après le rapport du Sénat du 23 février dernier. Les TPE et les PME sont les plus touchées.

Pour favoriser ces transmissions et leur réussite, il est nécessaire de sensibiliser, d'informer et d'orienter les cédants et les repreneurs. L'anticipation, la préparation et l'accompagnement sont les facteurs clefs de succès.

Depuis mars 2015, les principaux acteurs – experts-comptables, avocats, notaires, CCI France, APCMA, Bpifrance, AFE, CRA – ont uni leurs forces pour créer le Réseau Transmettre et Reprendre qui développe différentes actions, en direction des entrepreneurs comme des Pouvoirs publics, pour favoriser la transmission et la reprise d'entreprises en France.