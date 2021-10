Qui sont les

La traque contre les sites illégaux et les escroqueries

C’est une loi de 1971 qui vient protéger l’exclusivité des avocats, en ce qui concerne la consultation juridique, la rédaction d’acte et l’assistance des justiciables.

Du démarchage illicite (en mettant l’internaute en relation avec de vrais avocats sans être habilité à le faire), jusqu’à l’escroquerie pure et simple en passant par des structures impliquant des avocats mais dans des formes non admises par le barreau, sont autant d’actions illégales pratiquées par ces « braconniers du droit ».

« Certains sites ont même délocalisé leur centre d’appel en Tunisie ou à Hong Kong, ce qui donne une idée de la qualité des réponses, mais aussi pour nous de la difficulté à les atteindre », se plaint-on au barreau de Paris.

Vu la multiplication de ces sites, la Chancellerie s’est emparé du dossier au printemps dernier. Elle a commandé une enquête de grande ampleur auprès de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, dans le but de déterminer les arnaques et les procédures frauduleuses.

Parallèlement, une proposition de loi visant à durcir les sanctions envers ceux qui exercent illégalement le droit, a vu le jour. Le texte propose notamment d’aligner ce délit (aujourd’hui puni d’une simple amende de 4500 euros) sur celui de l’usurpation de titre, qui est punie par le Code pénal par un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

L’affaire DemanderJustice.com