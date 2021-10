Qui est l'entrepreneur de l'année 2018 ?

Comme chaque année depuis 26 ans, la grande famille des entrepreneurs a l'opportunité unique de se réunir pour célébrer le prix de l'entrepreneur de l'année et découvrir des innovations surprenantes.

« Ce type d'événement favorise la prise de contact par une mise en réseaux des personnes. J'ai pu récupérer une dizaine de cartes de visite. On trouve une place dans un univers bienveillant, avec une vraie dynamique », déclare Vincent Lebrun, consultant senior chez EY (Ernst & Young et Associés).

Le prix de l'entrepreneur de l'année est aussi l'occasion d'assister à une soirée haute en couleur et très animée. Pour l'organisateur, Jean-Pierre Letartre, président du cabinet EY : « Ces cérémonies sont toujours des très belles soirées. C'est un moment d'exception, d'émotion, d'innovation, de belles réussites et de belles histoires. C'est aussi beaucoup d'optimisme et cela vous donne la foi. »

Un jury expérimenté



Composé d'une douzaine de membres, le jury pour le Prix de l'entrepreneur de l'année EY est un mélange d'entrepreneurs, de journalistes et de professionnels du conseil aux entreprises. Cette année, Dominique Restino, du Moovjee et président de la CCI Paris, Jean-Baptiste Danet, de CroissancePlus, et Octave Klaba d'OVH en faisaient notamment partie.

Il est 20 heures passées de quelques minutes. La cérémonie nationale s'ouvre avec le chant mélodieux d'une cantatrice. Une fois le décor planté, Jean-Pierre Letartre fait un discours d'ouverture. Le suspens commence. Pendant deux heures, l'assemblée découvre les noms des lauréats nationaux et s'émerveillent de leurs innovations.

« Chaque année, on se demande si on pourra faire une édition aussi bien que la précédente. Et chaque année, on l'améliore grâce à la qualité des gagnants », affirme Jean-Pierre Letartre.

Sous un tonnerre d'applaudissement, six entrepreneurs sont montés sur scène, aux côtés des animateurs Arnaud Le Gal et Christophe Barbier, journalistes des Echos et de L'Express, pour recevoir leurs prix : Éric Larchevêque, (Prix born global pour Ledger), Jean Moreau et Baptiste Corval (Prix de l'engagement sociétal pour Phenix), Xavier Omerin (Prix de l'entreprise familiale pour le Groupe Omerin), Franck Zal (Prix de la start-up de l'année pour Hemarina), et enfin Yves Guillemot (Prix de l'Entrepreneur de l'année pour Ubisoft).

Lors de son discours de clôture, Jean-Pierre Letartre a fait monter sur scène les lauréats dont les équipes d'Ubisoft ©AP.

« Depuis ces 26 années, on rencontre des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires »

« A cette cérémonie, ce ne sont pas des personnes que vous voyez tous les jours sur les télés et les radios. Ce sont des personnes que l'on ne connaît pas. Depuis ces 26 années, on rencontre des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires », explique l'organisateur.

« Quand vous voyez le palmarès de cette année c'est impressionnant, avec les jeux vidéo ou le chercheur qui a trouvé un substitut au sang. Tout cela montre à quel point cette France est riche. J'ai envie que des millions de personnes puissent voir ce que l'on a vu ce soir. On se rend compte à quel point ce pays a des ressorts et des ressources », poursuit-il.

Les six entrepreneurs récompensés lors de la cérémonie sont des réels moteurs de l'innovation. Avec le développement des technologies, l'entrepreneur d'aujourd'hui peut changer le monde qui l'entoure, avec une recherche méthodique et un projet viable.

« Le prix de l'entrepreneur de l'année met en lumière un certain nombre d'entreprises qui, par la personnalité de leur dirigeant, que ce soit une entreprise familiale ou une start-up, ont réussi à la fois à créer de l'activité, imposer une image d'entreprise et une vision à leurs collaborateurs », déclare Vincent Lebrun.

Yves Guillemot ne s'attendait pas à recevoir ce prix

En 20 ans, la société Ubisoft est devenue le plus grand éditeur des jeux vidéo en France, et le troisième éditeur indépendant au monde. Si la réussite de cette société est incontestable, son PDG Yves Guillemot reste surpris de recevoir le Prix de l'entrepreneur de l'année.

« Je viens de recevoir un prix et je ressens beaucoup d'émotions pour toutes les équipes d'Ubisoft qui sont reconnues aujourd'hui, et un grand plaisir aussi. On ne s'attendait pas à avoir ce prix avant de concourir. C'est une belle surprise », confie le gagnant.

La réussite du groupe est née d'une entreprise familiale fondée à Carentoir, dans le Morbihan. « Ubisoft est surtout une aventure familiale. C'est mon frère Michel qui a eu cette idée. Il a démarré en faisant de la vente par correspondance de jeux vidéo.

Puis, il a créé une distribution. Dans un troisième temps, on a décidé de créer l'éditeur de jeux. J'ai eu cette tâche à réaliser, puis mon frère est venu me rejoindre pour créer tous les studios de la société », précise le lauréat.

Les fondateurs d'Ubisoft : les frères Claude, Martial et Yves Guillemot. © A.P.

Innovation médicale : un ver marin porteur d'oxygène universel

Franck Zal est lauréat du Prix de la start-up de l'année 2018. « J'ai identifié une molécule qui est un porteur d'oxygène universel et qui pourrait ainsi être transfusée à tous les groupes sanguins. Cette molécule est issue d'un ver marin, l'arénicole », explique le cofondateur de la société Hemarina.

Cette découverte est une révolution dans le monde de la médecine. Le bénéfice immédiat de cette innovation est de permettre de soigner davantage de patients nécessitant une transplantation avec un pronostic meilleur de reprise de greffe.

Actuellement, la start-up développe une solution thérapeutique originale pour soigner des plaies chroniques, comme des ulcères du pied chez les diabétiques. Ce nouveau pansement permet d'avoir un apport en oxygène, de manière ciblée, pour les zones affectées.

Conseils pour les entrepreneurs de demain

D'après l'Agence France Entrepreneur (AFE), le nombre de créations d'entreprise en France n'a jamais été aussi haut depuis 1987, avec 349 000 entreprises créées en 2017.

Le nombre de créations de micro-entreprises dépasse les 240 000, soit 7 % de plus qu'en 2016. Entreprendre est la grande tendance de l'année 2018 !

Selon un sondage réalisé par OpinionWay en janvier, 47 % des entrepreneurs interrogés estiment que « c'est très bien en ce moment » pour se lancer. La conjoncture économique plutôt bonne et le mouvement social de transition entrepreneuriale favorisent cet élan.

Pour Vincent Lebrun, « ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est que l'ensemble des lauréats ont pu rebondir immédiatement par rapport à la concurrence et à l'accélération des innovations ».

La réactivité est donc une qualité essentielle de l'entrepreneur. L'exemple d'Eric Larchevêque, qui a reçu le Prix born global pour Ledger, produisant une clé USB de protection des crypto-monnaies, est parlant. Son entreprise a eu une ascension fulgurante au moment de la montée en puissance de l'utilisation des bitcoins, régulièrement ciblés par des cyberattaques.

« Il faut vous entourer de personnes de confiance qui vont vous aider à vous dépasser et qui vont mettre, comme vous, une énergie folle dans la création de quelque chose de puissant », conseille Yves Guillemot aux futurs entrepreneurs.

« Le challenge est le grand plaisir de l'entrepreneur », poursuit-il.

Pour Jean-Pierre Letartre, les qualités requises pour un entrepreneur sont « le charisme, l'innovation, la recherche, savoir réfléchir en dehors des règles et chercher la différenciation ».

Le président d'EY recommande ainsi aux entrepreneurs de demain de « s'enrichir des expériences diverses et variées des entrepreneurs d'aujourd'hui pour se lancer ».