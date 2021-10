Questionnaire pour un juriste

Maurice Blanchot a écrit, non sans malice, que « la réponse est le malheur de la question »… Voici un petit questionnaire d'actualité juridique, fiscale et comptable pour se distraire et vérifier la bonne maîtrise de nouvelles dispositions, précisions et solutions d'actualité. Il y a ci-après une liste de 17 affirmations ; il vous appartient d'identifier les sept erreurs commises ; les solutions et références sont données en fin d'article à titre documentaire.

© DR - Par Eric Delesalle, expert-comptable, expert près la cour d'appel de Versailles, animateur du blog fidgroupe.blog.