Querelle entre professionnels de l'immobilier et Notariat : l'Unis demande l'institution d'une Haute

Pour l'Unis, cette affaire judiciarisée témoigne que deux grands corps professionnels au service de la même cause - la réalisation des projets immobiliers des ménages et leur sécurité économique et juridique - n'ont pas pu dialoguer dans le champ amiable.

Que réclame la Fnaim ? Un insigne correspondant à la protection des dénominations des trois métiers. Qu'a obtenu le Notariat ? Que leur caducée, qui représente le statut d'officier ministériel pour les actes passés avec monopole et « au nom de l'État » - telle l'attribution du caractère authentique à une vente - couvre également d'autres activités exercées au nom de leur seule étude comme la négociation de biens.

Pour l'Unis, la confusion des insignes n'est que le reflet de la confusion des acteurs sur le marché hyperconcurrentiel qu'est celui de la transaction. Les professionnels de l'immobilier ne jouissent pas de l'image qu'ils méritent, non seulement au regard de la valeur ajoutée du service apporté, mais aussi par l'assujettissement qu'ils ont voulu dès 1970 à une règlementation exigeante, sans cesse renforcée : les lois successives en ont vraiment fait des tiers de confiance.

Dès lors, l'Unis prône l'instauration d'une Haute Autorité des Professions immobilières, apte à remettre de l'ordre dans la filière, en reconnaissant le rôle qui est légalement conféré à tous les professionnels. Cette autorité permettra également à la profession de dialoguer d'égal à égal avec le Notariat, comme faisant partie de la même chaîne de l'immobilier, tant sur la vente que dans le domaine de la copropriété.

C'est la démarche initiée dans le cadre d'un rapprochement des syndicats, qui en constitue un premier pas. Vider la querelle sur les insignes en serait un autre, et l'Unis, qui n'est pas dans Vesta, propose donc ses services aux deux parties à cet effet.

Ces avancées seront bénéfiques pour tout l'écosystème de l'immobilier, au moment où les énergies doivent par-dessus tout se concentrer vers un plan de relance par la rénovation.