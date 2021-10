Quels risques à répudier la dette ? (4/5)

Why not default ? demande un ouvrage récent signé Jérôme Roos, question que Blaise Truong-Loï traduit habilement en « le défaut peut-il être une qualité ? » dans La vie des idées. L'auteur y souligne notamment que le défaut était assez courant jusqu'au milieu du XXe siècle. Si le débat mérite d'être relancé, selon lui, c'est parce que les théories récentes ont toutes étudiées les conséquences d'un potentiel défaut, sans prendre en compte le coût que représente le non-défaut.

Pourquoi faire défaut est-il dangereux ?

Répudier la dette (ou la restructurer, dit-on dans un langage plus politiquement correct) semble à la fois être une mesure extrême et extrêmement simple : les Etats annoncent à leurs créanciers qu'ils ne seront pas remboursés. Les risques ne sont évidemment pas mince à recourir à cette méthode, comme le souligne Jean Tirole : « C'est une solution très risquée, car la confiance en l'Etat en serait affectée. Ne pouvant plus emprunter, cet Etat serait obligé d'équilibrer son budget immédiatement, ce qui serait particulièrement délicat à un moment où il faudra continuer à payer les dépenses courantes, relancer l'économie, investir dans les hôpitaux et la recherche médicale, récompenser le personnel de santé pour son travail pendant la crise sanitaire, mettre en œuvre les réformes structurelles, etc. ». Equilibrer son budget, une chose que la France par exemple n'a pas su faire depuis 1974 comme le montre le graphique ci-contre. Attention aussi, nous dit le prix Nobel 2014, aux conséquences d'une répudiation sur la spéculation : les investisseurs étrangers retirent leur argent s'ils pensent que le pays va faire défaut et restructurer sa dette.

Empiriquement, après avoir restructuré une partie de ses dettes au début des années 2000 pour sortir d'une terrible crise l'Argentine connaît de grandes difficultés pour financer son budget en raison d'une nette baisse de confiance de la communauté internationale et du FMI et de contentieux importants avec des créanciers privés (en 2005, le président Nestor Kirchner renégociait la dette du pays et refusait le remboursement de trois quarts des 100 milliards de dollars dus). Il s'agit toutefois aussi d'une période durant laquelle le pays renouait avec la croissance et sortait quelque 11 millions de personnes de la pauvreté selon The Guardian qui n'hésitait pas à comparer la politique de Kirchner au New Deal de Roosevelt.



La France n'a pas équilibré un budget depuis 1974

Crédits: A.P. d'après des données INSEE

Confiance menacée ou « dettes odieuses » à dénoncer ?

Certaines théories vont dans un sens favorable à certaines répudiations. Formulée en 1927 par Alexander Sack, un juriste russe qui avait fui à Paris la révolution bolchévique, la doctrine de la dette odieuse dispose que les États sont fondés à répudier leur dette quand celle-ci a été contractée par des gouvernements despotiques, pour des besoins contraires aux intérêts de la population et lorsque les créanciers avaient connaissance des deux premiers critères au moment de l'émission de l'emprunt. Cette théorie, qui avait surtout vocation à justifier en droit international la répudiation par de jeunes démocraties des dettes contractées par les régimes autoritaires les précédant, a récemment été reprise par l'économiste Eric Toussaint dans un ouvrage intitulé Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation. A une époque où la majorité des dettes sont contractées par des gouvernements démocratiques et souverains il propose une relecture de Sack qui minimise le premier des critères susmentionnés. Pourrait ainsi être, d'après Pierre Penet, auteur d'une analyse de l'ouvrage pour La vie des idées, qualifiées de dettes odieuses celles contractées par la Grèce dont l'Etat se serait endetté pour des projets coûteux à l'utilité quasi-nulle pour les populations, avec des créanciers qui savaient que l'Etat ne serait pas en capacité de rembourser (et qui grâce au très critiqué système d'assurance des CDS pouvaient même « parier » et s'enrichir grâce à un défaut de paiement). Pierre Penet invite par ailleurs à approfondir l'ouvrage d'Eric Toussaint : « il ne fait sans doute pas assez de place à la diversité des décisions de répudier la dette. Les répudiations en effet peuvent être unilatéralement décidées par les États endettés ; négociées entre ceux-ci et les associations de créanciers ; elles peuvent résulter enfin d'une décision juridique. Ces différents types de répudiation ont, pour les créanciers et les emprunteurs, des coûts et les avantages qu'il serait intéressant d'étudier ».

Cibler en particulier les pays en développement ?

Autre volet intéressant dans le livre d'Eric Toussaint est son analyse historique qui tend à nuancer, si ce n'est à contrecarrer l'idée répandue que l'endettement aurait pour cause les dépenses déraisonnables d'élus qui cherchent à séduire leur électorat : doit être considéré dans l'endettement celui qui est issu des investissements étrangers. C'est par ce biais, au sein de ce qu'il nomme « système dette » que de nombreux pays en développement se seraient retrouvés placés sous une tutelle qu'il qualifie d'impérialiste.

La question des pays en développement prend une place de plus en plus importante dans la gestion de la crise actuelle, ce que n'a pas manqué de souligner Emmanuel Macron dans sa dernière allocution : « nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes », avait-il dit. Dans la même veine, la dernière Nobel Esther Duflo affirmait récemment à Marketplace : « Il n'y a pas d'arbitrage dans les pays pauvres entre soutenir les populations financièrement et améliorer les conditions sanitaires : les deux vont de paires. Si vous ne pouvez pas assurer aux gens qu'ils auront les moyens de se nourrir à l'avenir, il leur sera impossible de rester chez eux ».

Que faire alors ? Dans un article écrit pour Politique internationale au sein duquel il analyse la crise actuelle, Dominique Strauss-Khan souligne que, si les mesures prises par les banques centrales se sont montrées rapides et coordonnées, contrairement à 2008, elles n'atteindront toutefois que par ricochet les économies émergentes qui ne disposent pas d'institutions similaires. L'ancien patron du FMI propose alors de combiner recours aux DTS (quand bien même l'heure est à une « allergie américaine à l'action multilatérale ») et allègement des dettes des pays en développement. DTS signifie droits de tirages spéciaux : il s'agit d'un système piloté par le FMI permettant aux pays membres de compléter leurs réserves (à l'origine, il s'agissait de répondre aux limites des réserves en or). Sans cela, pour lui, l'occident s'expose notamment à une crise migratoire sans précédent et sans commune mesure même avec la vague récente qu'il a eu toutes les peines du monde à gérer.

De son côté, l'agence des Nations-Unies en charge du commerce et du développement, la Cnuced , va jusqu'à proposer l'instauration d'une « autorité internationale de la dette des pays en développement », affirmant que « Dans notre monde hautement interconnecté, la stabilité financière a les qualités d'un bien public mondial ». Elle déplore par ailleurs des mesures qui, si elles témoignent d'une prise de conscience du problème, se montrent très légères par rapport au stock de dette extérieure publique de ces pays : le G20 suspend pour un an le paiement uniquement des intérêts de ces dettes (paiement qui est, dans les faits, différé), le FMI annule de son côté le remboursement pour les six prochains mois.

Et dans l'Union européenne ?

Si la voie de la répudiation n'est pas majoritaire en Europe, certaines voix commencent à l'envisager comme une option. Celle par exemple de Gaël Giraud, ancien chef économiste à l'Agence française du développement qui déclarait récemment dans les colonnes du Figaro : « Depuis 2015, la Banque Centrale Européenne (BCE) a racheté environ 2000 milliards d'euros de dettes souveraines de la zone euro, dont environ 400 milliards de titres français. Décidons ensemble, entre Européens, que nous ne nous rembourserons pas à nous-mêmes cet argent, et utilisons la marge de manœuvre budgétaire dégagée pour financer un vaste plan de reconstruction post-pandémie. La BCE fera des pertes, soit, mais tout le monde sait que ce ne sont pas ses 80 milliards de fonds propres qui assurent la crédibilité de l'euro. Quoi de mieux pour crédibiliser l'euro que de reconstruire l'Europe après la thrombose économique du confinement? »

​​