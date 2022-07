Quelles sont les aides financières pour partir en vacances ?

Le site de l’administration publique a donc réuni l’ensemble des dispositifs permettant à tous les publics, familles comme étudiants, de se faire aider pour partir en vacances cet été.

Le dispositif Vacaf

Aussi appelé Aide pour les vacances en famille (AVF), ce dispositif permet de ne payer que le reste à charge du séjour ou de la location de vacances pour les foyers à revenus modestes. L’aide permet à ses bénéficiaires de réserver directement sur le site internet dédié à Vacaf, il suffit simplement de remplir les quelques conditions demandées. Ainsi, pour qu’un séjour soit considéré AVF, il faut que les enfants soient accompagnés d’au moins un parent et avoir lieu sur les périodes de vacances scolaires.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14163

Départ 18 : 25

Si vous avez entre 18 et 25 ans, l’agence nationale pour les Chèques-Vacances propose une aide portée à 250€ cette année. L’aide en question concerne un hébergement à la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en Europe avec le programme départ 18 : 25.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14868

Aide aux vacances pour les enfants

L’AVE est proposée par certaines caisses d’allocations familiales, qui accordent ainsi à leurs locataires une aide financière pour les vacances. Pour en bénéficier, les conditions sont propres à chaque caisse d’allocations, mais il est indispensable de toucher au moins une prestation familiale de la CAF.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2038

Accueil d’enfants en centre de loisirs

Les centres de loisirs accueillent les enfants durant les jours d’école mais surtout pendant les congés scolaires, où ils peuvent faire activités, jeux et sorties avec des animateurs tout au long de la journée. Le coût du centre de loisirs est calculé proportionnellement au quotient familial.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2068

Aides aux vacances

Le chèque – vacances est une prestation d’aide aux loisirs et aux vacances, il permet de financer le départ en vacances ou des activités culturelles et de loisirs. Par exemple, les détenteurs de chèques-vacances peuvent financer un stage sportif, une location au camping, des colonies de vacances pour enfants et ados, le restaurant, le transport, les remontées mécaniques au ski, etc.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31343

Séjours de loisirs pour enfants et adolescents

Les organismes de colonies de vacances et les centres de vacances proposent des séjours de loisirs en structure d’accueil collectif avec hébergement. Le coût de ces séjours varie en fonction de l’organisme auquel vous vous adressez et des revenus du foyer.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F945

Sous-location de son logement étudiant

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez sous-louer votre appartement du parc privé pendant l’été, c’est possible, mais il y a quelques règles à respecter. Entre autres, il faut obtenir l’accord du bailleur sur la possibilité de sous-louer et ne pas excéder le montant du loyer payé par le locataire pour la sous-location.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié au dispositif : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14173