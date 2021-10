Quelle place pour les femmes dans l'IT en 2020 ?

Le domaine de l'informatique semble bien trop souvent être un milieu masculin. Et pourtant, historiquement, les femmes furent bien pionnières dans ce secteur. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Aux prémices de l'IT, six mathématiciennes programmèrent, le tout premier ordinateur électronique, l'ENIAC, dès les années 1940. Puis, au début des années 1950, environ 40 % des programmeurs étaient en réalités des programmeuses, chez les constructeurs d'ordinateurs. Et jusqu'en 1960, au Royaume-Uni, les « postes de codage » des ordinateurs étaient alors presque exclusivement occupés par des femmes.

Nous pouvons observer que le MIT, la célèbre université spécialisée dans les domaines des sciences et de la technologie, a eu très tôt une politique d'ouverture à la mixité puisqu'entre 1965 et 1985, la proportion de femmes sur ses bancs est passé de 5 % à près de 30 %.

Nous pouvons supposer qu'avec l'évolution de notre société, ces statistiques ont encore dû croitre durant les dernières décennies. Pourtant, la réalité est toute autre. Alors qu'en 1965, on trouvait 30 % de femmes en programmation aux États-Unis et que, 35 % des emplois d'informaticiens en France étaient occupés par des femmes en 1982, aujourd'hui, les postes dans l'IT ne sont plus occupés qu'à 27 % par des femmes.

De nos jours, minoritairement représentées, les femmes sont pourtant très convoitées sur le marché de l'informatique et du numérique. Elles sont régulièrement considérées comme étant de bien meilleurs managers comparées à leurs homologues masculins !

Écoles d'ingénieurs, universités et entreprises travaillent aujourd'hui partout à travers le monde, sur la parité et mettent tout en œuvre pour attirer de plus en plus de femmes dans leurs rangs.

Malheureusement, une analyse auprès des universités ayant obtenu une parité durable dans les filières informatiques ainsi qu'auprès des pays où l'on trouve une meilleure mixité dans le domaine de l'IT, tels que l'Inde ou la Malaisie, montre que seul un large mouvement d'inclusion, permettra aux femmes de trouver une grande place sur le marché des métiers du numérique.

Malgré une disparité certaine des chiffres de représentation selon les genres, sur le secteur et des domaines scientifiques perçus traditionnellement comme majoritairement masculins, les femmes dans l'IT ne se plaignent que très peu de discrimination, contrairement à d'autres secteurs. Les informaticiennes disposent, selon elles, d'une très belle évolution de carrière et estiment que leurs conditions de travail sont satisfaisantes. Il est notable que les femmes savent d'ailleurs utiliser leurs différences dans ces professions pour marquer leur plus-value envers leurs employeurs et collaborateurs.

Pour les femmes qui douteraient encore qu'il fait bon travailler dans ce domaine, il est à noter que le secteur de l'informatique et du numérique est un secteur extrêmement porteur avec plus de 300 000 emplois à pourvoir en France aujourd'hui.

Ainsi, plus les femmes de notre génération s'intéresseront au domaine de l'IT, et plus de postes à hautes responsabilités s'ouvriront à elles au sein des entreprises. Cette évolution logique du domaine vers la parité doit être accompagner d'un changement des mentalités dans les conseils d'orientation dans les lycées. Les jeunes filles doivent être accompagnées pour qu'elles comprennent qu'elles aussi peuvent accéder à la technologie et que leurs compétences ne valent pas moins que celles de leurs camarades de classe masculins.

Cette parité de demain est fondamentale pour les entreprise car, comme dans tout secteur, celle-ci est primordiale pour optimiser les compétences des entreprises. De plus en plus d'études se succèdent pour mettre en avant la mixité tel un levier de performance. Il a été prouvé que les entreprises les plus performantes sont celles qui ont le plus de femmes parmi les postes de management et plus particulièrement au sein de leur comité de direction !