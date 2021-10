A l’été 2013, France Stratégie a introduit un séminaire gouvernemental consacré à la France dans dix ans. A l’issue de ce séminaire, le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que France Stratégie poursuive la réflexion de façon approfondie sur les enjeux à dix ans pour la France.

La phase de consultation a mobilisé à l’automne 2013 de nombreux acteurs, de la société civile aux partenaires sociaux, et adopté des formes multiples : débats publics thématiques, auditions et séminaires de travail, consultations des partenaires sociaux, dialogue avec les Assemblées, débats en régions avec les acteurs locaux, ouverture d’un espace contributif en ligne, sondages, etc.



À partir de ces échanges et de ses travaux propres, France Stratégie a élaboré une analyse des enjeux essentiels auxquels la société française doit répondre, de leurs implications, et avance pour les dix années à venir une série d’orientations prioritaires. Le rapport soumet ces analyses et propositions au débat social et citoyen et à la décision politique.

Alors que Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective, a remis au président de la République et au Premier ministre ce rapport intitulé Quelle France dans 10 ans ? Les chantiers de la décennie , France Stratégie dévoile le webdocumentaire du projet sur http://francedans10ans.fr/#/

Ce webdocumentaire présente l’ensemble de la phase de consultation qui a servi de base à l’élaboration du rapport final. Il revient sur la démarche globale du projet : notes d’introduction, débats publics dans toute la France, contributions écrites, échanges avec les Assemblées, rencontres thématiques, enquêtes quantitatives et qualitatives, etc.

Il présente également, pour les 5 chantiers qui avaient été identifiés par le gouvernement, les éléments forts de cette période de débats et d’échanges :