Quelle cohésion économique pour le département sans CCI territoriale ?

L'occasion pour lui de rappeler le rôle essentiel et complémentaire joué par les deux institutions, pour l'attractivité du territoire. Le Gouvernement a annoncé poursuivre une diminution de 100 millions d'euros des ressources fiscales des CCI chaque année jusqu'en 2022.

La taxe pour frais de chambre (TFC) serait ainsi réduite de moitié. Selon l'assemblée générale, « Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances avait pourtant déclaré en novembre 2017 qu'en “contrepartie de l'effort demandé aux CCI, nous prenons l'engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022”. Devant cette marche arrière, le président de la CCI Essonne, Emmanuel Miller, a exprimé sa colère devant l'assemblée d'élus chefs d'entreprise : «Le Gouvernement revient sur ses engagements et contrarie notre ambition pour le développement économique de l'Essonne. Si la loi de finances 2019 est voté en l'état, le budget de la CCI Essonne se verrait amputé, pour la deuxième année consécutive, de plus d'un million d'euros ; une décision inappropriée et lourde de conséquences. Et Emmanuel Miller de préciser : «Nous avions acté un plan de retour à l'équilibre avec notre autorité de tutelle qui ne prévoyait évidemment pas cet aléa. Combien de collaborateurs vont être impactés par cette décision unilatérale ? Je ne souhaite pas porter cette responsabilité contre mon gré».

A travers ces décisions, c'est le soutien au développement des TPE et PME dans les territoires qui est sacrifié : «D'après une enquête BVA, la CCI Essonne est la première structure vers laquelle les entrepreneurs se tournent pour être accompagnés. Preuve en est que le modèle de CCI territoriale doit être préservé pour être au plus proche des besoins de proximité», commente Emmanuel Miller. Un rôle de référent de proximité essentiel qu'a tenu à rappeler Pierre Tambourin, qui a dirigé le Génopole pendant 18 ans avec succès. Mis à l'honneur pour l'ensemble de son action par les élus de la CCI Essonne, Pierre Tambourin a souligné que «les liens de proximité avec le Conseil départemental et la CCI Essonne ont été déterminants pour la réussite économique et scientifique de ce projet. »

C'est cette relation de confiance tissée au fil des ans, cette capacité à s'adapter en permanence aux évolutions technologiques et aux grandes mutations économiques rencontrées par les TPE/PME qu'il apparait indispensable de préserver.