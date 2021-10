Quel avenir pour la demande de bureaux dans le monde ?

Après deux mois de confinement, les entreprises et leurs salariés se sont adaptés au télétravail avec succès, dans un contexte où la plupart des salariés travaillaient à distance en même temps. Toutefois quelques enquêtes récentes montrent que les salariés souhaitent retrouver une routine de travail plus normale, comprenant du télétravail régulier, mais aussi une présence physique sur site.

Réévaluer les besoins futurs

Marie-Laure Leclercq de Sousa, directrice Leasing Markets Advisory, JLL France, commente : « Le déploiement du télétravail à grande échelle et l'adoption généralisée de nouvelles technologies de travail à distance amènent aujourd'hui les entreprises à réévaluer leurs besoins futurs en matière de bureaux. A terme, ce n'est pourtant pas “moins de mètres carrés” dont les entreprises auront besoin mais “mieux de mètres carrés”, afin de proposer à leurs talents des espaces collaboratifs, propices à l'échange et à l'émulation, portant la marque et ses valeurs. » Pour elle, « la crise sanitaire pourra avoir plusieurs effets sur la demande de bureaux. Elle décale la demande placée dans le temps, du fait du report des projets, alors que le télétravail redimensionne les besoins des entreprises et que le flex office redessine les espaces ».

La stratégie d'implantation des entreprises est également susceptible de changer avec, à court terme, une hausse de la demande pour des implantations facilement accessibles en secteur péri-urbain et dans des villes de taille moyenne, permettant de faciliter les interactions professionnelles à proximité des lieux de vie des salariés. C'est un élément clé à considérer après la pandémie : l'absence de déplacements quotidiens pour se rendre sur le lieu de travail est l'élément qui a été le plus apprécié dans le télétravail selon 49 % des répondants à l'enquête mondiale, conduite par JLL auprès de 3 000 personnes travaillant dans des bureaux.

Pour Virginie Houzé, directrice études et recherches, JLL France : « L'analyse des crises passées depuis la récession des années 1990, l'éclatement de la bulle technologique et la crise financière de 2008, donne des indications sur la manière dont, après chaque crise, le marché immobilier a évolué et s'est reconstruit parallèlement au redémarrage économique. Bien qu'aujourd'hui de nombreuses inconnues demeurent, comme le risque d'une seconde vague, rendant les prévisions difficiles, l'ingéniosité déployée par les entreprises pour rendre possible leur activité en réinventant leurs modes de travail et leurs espaces donne des indications encourageantes sur l'avenir du bureau ».

Besoin de présentiel

Ces derniers mois où le télétravail était la norme clarifient les raisons de venir au bureau. Les bureaux encouragent et facilitent la collaboration, l'innovation, la transmission des savoirs et l'esprit d'équipe – autant de comportements que les technologies arrivent difficilement à reproduire. Cette même enquête révèle que les bureaux ont manqué à 58 % des salariés, en particulier chez les moins de 35 ans, chez qui cette proportion atteint 65 %. Les interactions humaines et le lien social avec les collègues ont été les éléments les plus fréquemment cités parmi ce qui a manqué à hauteur de 44 % des réponses, devançant le travail collaboratif (29 %).

Une enquête conduite par Gensler indique pour sa part que seulement 12 % des travailleurs souhaiteraient travailler de chez eux à temps plein alors que 70 % aspirent à passer la majorité de leur semaine de travail au bureau. Les réunions, les échanges impromptus et en face à face avec les collègues sont les raisons les plus citées comme motivation pour le retour au bureau.