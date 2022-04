Quatrième appel à projet de la fondation Paris-Habitat

À l’échelle des quartiers, des rues ou des résidences, des initiatives de solidarités de proximité existent ou se créent, sous l’impulsion d’habitants, de collectifs ou de structures associatives. Ces démarches produisent du lien social, de la convivialité, de l’entraide et de la résilience, de manière encore plus vivace dans des territoires en difficulté ou en période de crise, comme on a pu notamment l’observer depuis le début de la crise sanitaire.

Avec pour objectifs de produire et diffuser de la connaissance, proposer des modalités nouvelles permettant « de lever les obstacles à un impact social fort et durable, tout en veillant à ne pas freiner la créativité et la spontanéité des initiatives de solidarités de proximité », la Fondation s’intéressera plus particulièrement aux projets expérimentant et évaluant des démarches qui favorisent :

- la mixité des publics, dont la participation des jeunes, des familles monoparentales...

- de nouvelles modalités d’engagement et de participation (ponctuel/numérique/nouvelles formes de proximité) ;

- la prévention du risque de l’entre-soi ;

- la médiation en cas de conflits entre parties prenantes du territoire ;

- l’amélioration du fonctionnement de la gouvernance (pérennité, renouvellement, transmission...) ;

- la formation et la valorisation des parcours des bénévoles.



Doté d’un montant maximum de 350 000 euros, cet appel à projets se déroule en deux temps :

- du 4 au 30 avril : dépôt des notes d’intention permettant d’apprécier la recevabilité des candidatures ;

- du 1er au 30 juin : envoi des candidatures détaillées pour les projets qui auront été considérés comme recevables.

Pour chacune de ces deux étapes, les candidatures sont à remplir en ligne sur : https://lafondation.parishabitat.fr/les-projets-soutenus/les-appels-a-projets/