Quatre PME lauréates des Trophées Excellenc'Export 2012

Ce prix salue des réussites de petites ou moyennes entreprises qui ont su considérer l’export comme un véritable vecteur de croissance durable, leur dynamisme, les démarches qu’elles ont engagées, leurs initiatives originales et performantes (Voir fiches jointes pour les critères d’attribution).

Exporter son savoir-faire et ses produits, aussi bien sur des marchés de proximité des pays de l’Union européenne que vers des destinations lointaines, nécessite d’importants investissements, du personnel formé et de nombreux déplacements pour prospecter, trouver de nouveaux partenaires, participer à des salons, développer les relations avec son réseau… Sont distinguées pour l’année 2012 :

Espoir de l’export : Société ECO TDS (Sevran) Conception et fabrication d’outillages pour le traitement de surface. Dirigeant : Thierry Jodar - www.ecotds.com.

Croissance significative à l’export : Linkbynet (Saint-Denis) - Infogérance d’applications informatiques et hébergement. Dirigeant : Stéphane Aisenberg - www.linkbynet.com

Implantation réussie à l’étranger : Machines Dubuit (Noisy le Grand) - Machines d’impression pour le décor. Dirigeant: Didier Trolio - www.machinesdubuit.com

Une mention spéciale du jury est décernée à une entreprise artisanale pour l’excellence de son travail et sa participation au rayonnement international du savoir-faire français : Atelier Marcu (Saint Denis) Ebénisterie d’art. Dirigeant : Benoit Marcu - www.atelier-marcu.com