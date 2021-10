Quatre écoles au service de l'université d'été de la French Touch

Cette université d’été permettra aux étudiants de se former au savoir-faire made in France. Il ne s’agit pas ici d’initiation, mais de perfectionnement. Les participants, sélectionnés sur dossier, devront justifier d’une formation ou d’une l’expérience en la matière.

Avec l’Université d’été de la French Touch, la CCI Paris Ile-de-France souhaite transmettre la qualité du savoir-faire et de l’innovation français à l’international. Les cours seront dispensés en anglais et en français. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Ferrandi proposera des ateliers culinaires sur la pâtisserie, la cuisine et la boulangerie. Tecomah montera des sessions de formation en arts de la table et en valorisation des espaces naturels, paysagers et urbains.

L’ISIPCA ouvrira ses laboratoires parfumerie et cosmétique et les Gobelins dispenseront un cours en animation de personnages.

Enfin, le Centre de langue française présentera une formation sur le français de la mode.