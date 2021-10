Quatre défis et 12 priorités pour booster le commerce

Elles viennent de mobiliser les Pouvoirs publics, État et collectivités locales, la Caisse des dépôts et consignations, la CRMA, les fédérations professionnelles, les associations de commerçants et les organisations patronales pour saisir tous les leviers d'actions nécessaires en faveur d'un commerce attractif.

Les acteurs du commerce ont signé récemment « une convention-plateforme multi-partenariale qui affirme leur volonté commune de rassembler les savoir-faire et les moyens pour améliorer la performance du commerce en Ile-de-France ».

Les engagements de la plateforme partenariale s'articulent autour de quatre axes stratégiques pour l'avenir du commerce francilien : améliorer la relation au consommateur par de nouvelles pratiques, en particulier la digitalisation du commerce ; optimiser les mobilités et les livraisons, réguler les implantations commerciales par des évolutions juridiques ; sécuriser et développer la prévention.

La co-construction de cette plateforme permet de rassembler dans le cadre d'une action collective les représentants des pouvoirs publics et des commerçants autour de solutions ciblées, d'objectifs mesurables, suivis dans un dialogue qui se veut ancré dans la continuité et garant du rôle de chaque partenaire.