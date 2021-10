Quartiers populaires : des projets créatifs et urbains dans les starting-blocks

Organisée par La Ruche et le Médialab93, la cinquième édition de l'appel à projets intitulée L'École du Lab souhaite valoriser les créations dans le domaine des médias, de la communication, de l'art et de la culture. Elle s'adresse essentiellement aux entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis et des quartiers prioritaires autour de Paris.

© DR - Sophie Vannier, présidente de la Ruche Développement.