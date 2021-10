Quand les experts-comptables s'interrogent sur la valeur

Au moment d'une dévalorisation indéniable de la fonction comptable classique, aisément réalisée par des machines, les experts-comptables doivent impérativement enclencher une dynamique de valorisation du conseil et de l'accompagnement qu'ils réalisent auprès des chefs d'entreprise.

Ces derniers accordent une valeur aux services qu'ils paient. Comment évolue-t-elle devant l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des processus, et face aux nouvelles générations ayant instauré davantage d'horizontalité dans le travail ? Le facteur humain n'est-il pas devenu l'épicentre de cette valeur ? Comment être en phase avec la demande du client ?

C'est à cette problématique que les représentants de la profession ont réfléchi et débattu, après avoir été éclairés par les exposés d'Arnaud Rivière, professeur spécialiste en marketing d'entreprise, membre du laboratoire Vallorem sur la création de valeur, et Gilles Babinet, « digital champion » de la France auprès de la commission européenne.

L'enjeu est majeur car à la question « avez-vous le sentiment que votre offre est en adéquation avec ce que le client recherche ? » posée en direct pendant la conférence, 70 % des experts ont répondu non !

Jean-Luc Flabeau, président de la CRCC de Paris, les a alors encouragés à se réinventer et à utiliser leur potentiel d'adaptation, leur rôle de conseiller business mais surtout à analyser leurs données économiques qui représentent « un atout extraordinaire pour le futur ».

« On ne peut plus être moyen, il faut réussir à expliquer à ses clients pourquoi notre cabinet est celui qui leur faut », a expliqué Laurent Benoudiz, président de l'ordre régional.

Dans une présentation intitulée « La valeur perçue : de l'analyse à l'action », Arnaud Rivière, qui a travaillé avec le groupe Renault, la régie publicitaire du Monde et l'institut Médiamétrie sur la notion de valeur en entreprise, a expliqué aux experts-comptables ce qu'est la valeur perçue et donné des éléments sur la création de valeur.

Il est important de considérer cette notion de valeur perçue car la finalité de l'entreprise est de satisfaire ses clients et d'identifier un lien indéniable entre cette valeur et leur consentement à payer. Elle « n'a jamais été aussi importante » car le contexte réglementaire est changeant, la technologie a une place accrue et le comportement du client évolue vers l'immédiateté dans un environnement concurrentiel plus intense.

De nombreux paramètres se cachent derrière cette valeur tels que la qualité de l'offre selon les clients à différents moments de l'achat (avant, pendant, après). Cette valeur peut donc différer pour un même client. Elle est dynamique, contextuelle, subjective, situationnelle, et donc très difficile à évaluer. Elle se détermine en faisant un « trade-off » entre le sacrifice et le bénéfice.

La nouveauté est que les clients sont passés du simple ratio qualité/prix à une prise en compte élargie des bénéfices et sacrifices de l'offre, calculant la valeur extrinsèque (utilitaire et sociale) et la valeur intrinsèque (émotionnelle et altruiste) des bénéfices perçus selon la thèse de l'économiste Holbrook.

Pour déployer une démarche d'entreprise axée sur cette notion, il suffit de commencer par une phase d'analyse avec un audit interne de sa proposition de valeur, pour la redéfinir avant d'entamer la phase de déploiement de son offre.

De son côté, Gilles Babinet est revenu sur les trois grandes dynamiques de la révolution digitale avant d'expliquer le bouleversement induit dans la création de richesse. Tout vient d'abord de la loi de Moore, selon laquelle les microprocesseurs doublent de puissance tous les 2 ans. Ensuite de la dynamique collective et collaborative illustrée par Wikipedia. Enfin, de l'émergence du Big data (loi des 3 V : volume, vélocité, variété) et de nouvelles catégories de traitement de la donnée (IA, machine learning, OiT).

Cet univers a « des conséquences brutales sur la construction de la valeur ». Aujourd'hui, la valeur créée par les Gafa dépasse le PIB de la France !

« Même les experts-comptables peuvent innover et développer de nouveaux business models avec des petits groupes de personnes mobilisées et motivées pour disrupter l'entreprise », a-t-il encouragé. Pour cela, il faut une véritable impulsion de la direction ; disposer d'outils de formation légers et puissants ; introduire la culture de la data ; réunir plusieurs métiers autour de la table ; donner des contraintes temporelles courtes pour les pousser à penser et travailler autrement ; confronter les créateurs et les utilisateurs…

Sur une note positive, l'expert a expliqué que la révolution des modèles fiscaux va être « un big bang pour la profession comptable » qui a « beaucoup plus d'opportunités que d'inquiétudes »