Quand les entrepreneurs anglo-saxons misent sur la France

Pour attirer durablement les talents mais surtout pour participer à la relance et à la transformation de l’économie américaine, le Printemps des Etudes, un événement dédié aux rencontres professionnelles entre acteurs de la communication, du marketing et des sondages d’opinion, propose une manifestation les 4 et 5 avril 2013 prochain au Palais Brongniart à Paris.

De nombreux entrepreneurs étrangers font aujourd’hui le pari de la France pour développer leurs activités. Ainsi, sur les 123 acteurs majeurs présents à la manifestation, plus de 15% sont de nationalités étrangères, Belges, Néerlandais, Allemands, Italiens et 10% seront anglo-saxons.

L’événement permettra de donner la parole aux jeunes sociétés françaises à vocation internationale qui sont sources d’innovations et de richesses, au travers notamment d’une Agora de 13 PME, des instituts d’études et de sondages ou des prestataires, qui réfléchissent et travaillent sur autant de sujets novateurs tels que l’impact du son, les études délibératives, le traitement statistique des données (Double Précision) et la veille d’information.

L’un des temps forts de l'événement : "Idées pour le futur", un atelier de travail animé vendredi 5 avril de 19h à 11h par Syntec, en partenariat avec le Carrefour des Possibles.

Une quinzaine de projets numériques innovants seront présentés pour l’occasion par leurs créateurs devant un jury de professionnels.

