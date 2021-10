Des Codes, version art contemporain

Pour la rentrée 2014, LexisNexis renouvelle son opération alliant prix de lancement, avec le Code civil à 19,90 euros jusqu'au 31 octobre, et jaquettes amovibles originales –Mist, Sickboy, Smash137, Stohead et Lanrent Violeau– en édition limitée. « Ce partenariat avec LexisNexis a tout de suite enthousiasmé nos artistes : habiller un best-seller tel que le Code civil relève du défi et constitue une reconnaissance pour l'art urbain. » commente Franck le Feuvre, directeur de la galerie. À l'occasion de ce partenariat, une exposition intitulée « The Code » sera présentée dans la Galerie Le Feuvre -164 rue du Faubourg Saint-Honoré -8e ardt)- du 24 septembre au 18 octobre.

Les collections 2015 des jaquettes du Code civil et du Code pénal en édition limitée seront disponibles en édition limitée dès le 28 août en librairie et dès à présent sur le site de la boutique en ligne www.lexisnexis.fr.