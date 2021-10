Quand 2000 juristes prennent le large…

Le droit maritime au cœur des débats

La première réunion en 1991 à Marseille, posait le problème : « le droit de la plaisance existe-t-il ? Droit spécifique ? Droit terrestre, droit maritime ? » Au fil des années, le colloque a permis de traiter de nombreux thèmes d’actualité qui ont tracé l’évolution du droit et de la plaisance : sponsoring et mécénat, le port de plaisance, les professionnels du nautisme, la sécurité, la location du bateau de plaisance, le monde associatif de la plaisance face au droit, la place de la plaisance dans le tourisme européen…

Ces travaux, organisés sous l’égide de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille, bénéficient du parrainage du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques, et du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement.

Trois jours de compétition

Avec plus de 2 000 participants, la Juris’Cup constitue actuellement la plus grande régate corporative d’Europe. De 25 voiliers lors de la première édition en 1991, elle en regroupe aujourd’hui près de 130. Sur le Vieux-Port de Marseille, cette épreuve mêle vieux gréements et voiliers de course, affrétés par de nombreuses nationalités, unissant juristes et gens de la mer.

Des régates réservées au monde du droit

Depuis les origines, un seul principe est à respecter : les équipages doivent être composés de 50 % de juristes au minimum. Selon les organisateurs, « un juriste est celui qui exerce une profession juridique (ou apparentée) ou celui qui est, ou a été, étudiant en droit ». La qualité de juriste est soumise à l’appréciation du président de la Juris’Cup.