Qu'est devenue la facture électronique ?

Ce vaste sujet nécessite quelques définitions préalables pour comprendre de quoi on parle. La facture dématérialisée, ou facture électronique, est un outil de simplification des rapports entre clients et fournisseurs. La forme peut donc être très variable. Cela peut être un échange de données sur un format fixé, comme par exemple dans le cadre des marchés publics – l'usage du format d'échange est imposé par l'administration est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 –, ou un format générique pour l'ensemble des échanges commerciaux comme l'est actuellement la facture papier. Pour que la généralisation d'une facture électronique puisse se faire, il faut que toutes les entreprises soient capables d'émettre et de recevoir des factures électroniques.

La norme n'est pas encore fixée. Un rapport doit être remis au Parlement avant septembre. Cependant, le standard “Facture-X” devrait être retenu, car il cumule la lisibilité par un humain avec le détail et la structuration nécessaire à la lecture par une machine.

Mise en place en France

Mais comment en être sûr ? Tout simplement car c'est un avantage pour les finances de l'État puisque la fraude sur la TVA devrait être considérablement réduite. Tout comme l'impôt à la source ou la DSN (déclaration sociale nominative), l'automatisation des échanges va permettre à l'État de contrôler davantage et plus vite les déclarations et donc de limiter les fraudes tout en étant payé plus rapidement. Il n'y a donc aucune raison pour que l'Etat abandonne ce projet. La principale inconnue reste la date de mise en œuvre d'une telle réforme en France. La date officieuse actuelle est fixée à janvier 2023. Cependant, même hors de l'incertitude liée aux bouleversements introduits par le Covid-19, entre le calendrier annoncé et la réalité, il y a toujours un grand écart.

Il suffit de prendre l'exemple le plus proche en termes de norme électronique pour le constater : la DSN. Le déploiement officiel de la DSN a commencé en 2015. Aujourd'hui, même si toutes les entreprises sont officiellement en DSN, les données restent assez peu exploitées et le cœur de la réforme, les données nominatives, est encore en chantier.

On peut légitimement penser que la mise en œuvre de la facture électronique s'étalera sur plusieurs années. Comme pour la DSN, les premières à la mettre en place seront les grandes entreprises, puis viendront les TPE et PME. Il y aura forcément plusieurs années de fonctionnement hybride : les entreprises devront pouvoir recevoir à la fois des factures électroniques et des factures papier de la part de leurs fournisseurs

Les experts-comptables les plus exposés

Les experts-comptables sont les plus exposés à cette situation hybride, car ils gèrent à la fois plutôt des petites entreprises mais aussi des portefeuilles avec des volumes de fournisseurs extrêmement importants (un petit cabinet traite en moyenne des factures de plus de 1 000 fournisseurs différents).

Ils auront donc à gérer pendant au moins cinq ans des factures papier et des factures électroniques. Il est alors indispensable qu'ils mettent en place rapidement un système efficace pour vivre avec cette situation hydrique et ne pas avoir de différence de traitement entre la facture papier et la facture électronique. Il est nécessaire que les deux formats de factures passent dans un système unique qui lit et fait l'affectation comptable automatique sans distinction.

Pour les experts-comptables, attendre pour mettre en place un tel système va engendrer des coûts supplémentaires – la gestion de deux systèmes parallèles de traitement de documents pour un même dossier –, ou une perte de clientèle, étant obligés de refuser les dossiers clients qui ont – et c'est le cas le plus fréquent – de multiples fournisseurs.

Paradoxalement, la première chose que la facture électronique va imposer aux entreprises est la digitalisation de la tenue comptable des factures papier par et dans les cabinets qui, par ce biais, se prépareront à la phase suivante : le traitement automatique à la fois des factures papier et des factures électroniques.

Les enjeux de l'acceptation et de la mise en place et de la facture électronique sont importants et vont nécessiter de s'affranchir des méthodes de traitement traditionnelles qui ont montré leurs limites pendant la période que nous venons de traverser et qui interrogent également nos modes de travail.