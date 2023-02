Qobuz et La Seine Musicale prolongent leur partenariat

Qobuz, la plateforme musicale haute qualité, et La Seine Musicale, haut lieu de spectacle, ont récemment annoncé le prolongement de leur partenariat initié en 2021. Cet accord est une opportunité de promouvoir la création artistique, de favoriser la culture, à travers la découverte et l’échange.

Ce partenariat va également permettre aux abonnés de Qobuz de bénéficier d’offres préférentielles sur une sélection d’évènements de La Seine Musicale, et pour ses spectateurs d’avoir accès à un contenu musical et éditorial riche et électrique.

« Offrir plus de contenus et d’expériences »

« Nous partageons avec La Seine Musicale l'ambition de faire découvrir, vivre et partager la musique dans toute son authenticité et dans un environnement de haute qualité », a déclaré Pierre Largeas, directeur chez Qobuz. De son côté, Olivier Haber, directeur Général de La Seine Musicale a indiqué : « Cette collaboration fait sens et permet d’offrir plus de contenus et d’expériences à nos publics avec notamment la mise en place de bornes d’écoutes à La Seine Musicale, et la proposition régulière de playlists en lien avec nos programmations ».