Pyramides d’Argent IDF : 7 lauréats en 2022

Au début du mois d’octobre, deux cents invités se sont réunis au Théâtre Rouge du Jardin d’Acclimatation pour féliciter les lauréats de l’édition 2022 des Pyramides d’Argent d’Île-de-France. Organisé par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), ce concours distingue, chaque année depuis 2004, les projets de ses adhérents les plus exemplaires sur des critères notamment d’insertion urbaine, d’innovation, de performance environnementale ou encore de soin apporté à la relation client et les parties prenantes du projet.

« Les projets immobiliers sont aussi d’incroyables pourvoyeurs de qualité de vie »

Réparties en sept catégories, les Pyramides d’Argent ont permis de récompenser sept entreprises. Le Grand prix régional est donné au groupe Emergie pour son projet « Morland mixité capitale », celui du Grand public a pour sa part été attribué à Green city immobilier pour « Le Boréal ». La promotion Immobel, avec « les Dryades », a obtenu le prix de l’innovation industrielle quand, de son côté, Sogeprom a été distingué grâce à « Ampère e+ et Watt » dans l’immobilier d’entreprise. La récompense du bâtiment bas-carbone a été décernée à Woodeum pour « Flora », celle de la conduite responsable des opérations à Ogic avec « L’Orée du lac » et enfin, le prix de l’Impact sociétal est revenu à Cogedim pour « Nouvel art ».

« Ce cru 2022 rappelle à mon sens combien les projets immobiliers sont aussi d’incroyables pourvoyeurs de qualité de vie, tant pour leurs usagers directs que pour le quartier, ou la commune dans lesquels ils s’insèrent. Désormais, on raisonne en îlots urbains, avec une mixité fonctionnelle et d’usages ; on associe toujours la construction à une réflexion sur les services, les commerces, les mobilités et l’apport de nature en ville. Le promoteur n’est pas seulement un bâtisseur, il participe, grâce à sa capacité à estimer le besoin et à innover en conséquence, à imaginer puis à créer un renouvellement de la ville », a déclaré Marc Villand, président de la FPI Ile-de-France.

Les lauréats pourront désormais se mesurer à leurs homologues régionaux en participant au concours national des Pyramides d’Or, dont la cérémonie de remise des prix se tiendra en décembre prochain.