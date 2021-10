Pyramides d'argent 2014 Paris-Île-de-France

Les lauréats des Pyramides d’Argent concourent ensuite à la Pyramide d’Or et aux Pyramides de Vermeil, qui récompensent les meilleurs projets au niveau national. Pour 2014, la cérémonie de remise des Pyramides d’Argent de la FPI Ile-de-France a été présidée par Christian Terrassoux, son nouveau Président. Elle s’est déroulée en présence des représentants des fidèles partenaires de cet évènement : EDF, GrDF, Crédit Foncier, SOCFIM, Le Figaro, le GIP, SMABTP et le groupe Moniteur. Six lauréats ont été récompensés le 9 avril dernier en présence de Hicham AFFANE, Président du jury, Président de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), Conseiller Régional.

Les six lauréats sont :

Catégorie Pyramide d’Argent Grand Prix Régional. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER pour son programme « Canal Square » de 134 logements à Paris (19e), 17 rue de Thionville/2 rue de la Marne/32-34 quai de la Marne ; architecte : atelier TVK.

Catégorie prix de l’innovation. BOUYGUES IMMOBILIER pour le programme « Green Hom » à Nanterre, 147 logements, ZAC Seine Arche – Terrasse 9 ; architecte : atelier ZÜNDEL CRISTEA.

Catégorie prix EDF. BOUYGUES IMMOBILIER pour ce même programme « Green Home » à Nanterre.

Catégorie prix de l’esthétique immobilière. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER pour son programme résidentiel « Canal Square » de 134 logements à Paris (19e) ; architecte : atelier TVK.

Catégorie prix GrDF. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS/CFH pour sa réalisation de 90 logements « Grand Paysage » à Menucourt (95), ZAC de la Pierre d’Alçon, rue du Bas Rucourt ; architectes : atelier ARAGO et M. CAZALS.

Catégorie immobilier d’entreprise. BNP PARIBAS IMMOBILIER pour l’opération de bureaux « ZENORA » de 48 000 m² à Issy-les-Moulineaux, 179 quai de la Bataille de Stalingrad ; architecte : Jean-Paul Viguier & Associés.