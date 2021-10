PwC France et Maghreb coopte 21 associés et accueille un nouvel associé

Activités de conseil

Jamal Basrire : diplômé de l'université Pierre et Marie Curie et de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, il a 15 années d'expérience dans le domaine des technologies. Il est certifié ISO27001 Lead Auditor, CISM (Certified Information System Manager) et CISA (Certified Information System Auditor). Il commence sa carrière dans l'industrie des télécommunications au sein du département recherche et développement de SFR puis en tant qu'intégrateur, architecte et chef de projet chez Ericsson. Il rejoint le cabinet EY en 2010 au sein des activités d'audit et de conseil dans le domaine de la gestion des risques informatiques. En 2014, il intègre le cabinet PwC avec pour mission de développer les activités de cybersécurité pour les clients industriels et services financiers.

Pauline Durot : diplômée de l'Institut Supérieur du Commerce de Paris, Expert-Comptable, elle commence sa carrière chez PwC en 2005 au sein de l'activité Expertise Comptable. Elle y accompagne des groupes internationaux de toutes industries. Depuis 4 ans, elle participe au pilotage des activités d'externalisation de la paie en relation avec le réseau international PwC. Cooptée associée, elle a pour objectifs de poursuivre la digitalisation et la transformation des activités d'externalisation de la paie, ainsi que de contribuer au développement des activités de conseil en synergie avec les autres activités du cabinet.

Vincent Espie : titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'un Mastère spécialisé obtenu à l'Ecole des Mines ParisTech et à HEC, il commence sa carrière chez Danone où il occupe différents postes opérationnels en Supply Chain à Paris puis à Londres. Il intègre ensuite le conseil en stratégie opérationnelle, d'abord chez PRTM puis en 2011 chez Strategy&, l'entité de conseil en stratégie de PwC France et Maghreb. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation des opérations, notamment sur les domaines de la Supply Chain et du Digital, et intervient auprès de clients industriels dans les secteurs de l'aéronautique & défense et des biens de consommation.

Arnaud Ferlin : diplômé de l'I.U.P. management de la distribution et titulaire d'un Master management de projet e-business, il débute son parcours au sein du groupement d'achat E. Leclerc comme chef de projet maîtrise d'ouvrage sur la refonte des processus et du back-office de gestion commerciale. Entre 2005 et 2011, chez Capgemini puis chez Accenture, il développe une expertise dans le cadrage et la mise en œuvre de projets ERP dans le secteur de la distribution. En 2011, il rejoint les équipes de conseil de Kurt Salmon et délivre des missions stratégiques de transformation IT pour le compte d'entreprises de taille intermédiaire (ETI). Il rejoint les équipes PwC en septembre 2018 comme directeur Technology Consulting pour la région Rhône-Alpes. En qualité d'associé, il a pour ambition de contribuer à positionner le cabinet comme un acteur majeur au service des entreprises familiales et des ETI dans la région Lyonnaise.

Samer Kallas : titulaire d'un diplôme d'ingénieur de Télécom ParisTech et d'un MBA de la Harvard Business School, il commence sa carrière chez Booz au bureau de Beyrouth en 2007 et rejoint le bureau de Paris en 2013, devenu en 2014 Strategy&, l'entité de conseil en stratégie de PwC. Il accompagne les entreprises en France, en Europe et au Moyen-Orient, et couvre les sujets de stratégie de marché et de croissance, les due diligences commerciales, les programmes de transformation et la conception des modèles opérationnels. En tant qu'associé, il a pour mission de développer les activités de conseil en stratégie du cabinet dans les secteurs des télécoms et de la technologie.

Fatih Kocakoc : Expert-Comptable, il débute sa carrière au sein du groupe Société Générale dans la production des comptes consolidés, puis il intègre un cabinet spécialisé où il accompagne des groupes cotés dans leurs problématiques en consolidation. Il rejoint PwC en 2012 au sein de l'activité Expertise Comptable. Il y accompagne les directions financières de groupes internationaux cotés sur des sujets opérationnels de consolidation. Depuis 3 ans, il participe au pilotage des activités de renfort opérationnel. Il a pour objectif de contribuer au développement des activités liées aux enjeux de consolidation en relation avec les autres activités du cabinet.

Julien Lahousse : diplômé de l'école Centrale de Lille et d'un DESS en administration d'entreprise de l'IAE de Paris-Sorbonne, il rejoint PwC en 2006, après trois années de conseil en urbanisation de systèmes d'information. De 2006 à 2010, il travaille à la fois sur des missions d'audit des systèmes d'information et sur des missions de conseil sur les risques, le contrôle interne et la fiabilité des systèmes d'information dans le secteur des services financiers. Depuis 2010, il structure et accompagne de grands programmes de transformation à composante technologique pour des entreprises du secteur bancaire et de l'assurance. En qualité d'associé, il a pour mission de contribuer au développement des activités de conseil en technologie dans les services financiers, notamment en banque et assurance, en particulier autour des problématiques de stratégie IT, d'accompagnement des programmes de transformation portées par la technologie, d'amélioration de la performance opérationnelle et de maîtrise des risques IT.

Fabien Rivier : titulaire d'un Bachelor of Art in Business Administration du Athlone IT (Irlande), il a une première expérience professionnelle chez BNP Paribas dans la titrisation avant de s'orienter en 2001 vers les métiers du conseil, au sein de grands cabinets tels que Capgemini et Kurt Salmon. Basé à Nantes depuis 2005 et spécialisé dans les secteurs de l'assurance et de la banque, il intervient en direction de missions sur des problématiques de transformation par la technologie, de réorganisation et de conformité. Il rejoint PwC en 2018 pour contribuer au développement des activités sur le secteur des services financiers. Il devient responsable des activités de conseil de PwC pour la région Grand-Ouest.

Renaud Vignon : diplômé d'un Master spécialisé en droit et finances publiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il commence sa carrière dans une collectivité d'Ile-de-France puis intègre le cabinet Deloitte pour conduire des projets de transformation et d'amélioration de la performance auprès des acteurs publics. En 2010, il rejoint PwC pour contribuer aux activités de conseil pour les grands acteurs du secteur de la santé et les accompagner dans leurs projets de transformation. En tant qu'associé, il a pour objectif de poursuivre le développement des activités de PwC dans les secteurs de la santé et de la protection sociale.

Activités audit et conseil en gestion des risques

Bardadi Benzeghadi : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, ingénieur diplômé des Arts et Métiers, il rejoint PwC en 2004 au sein du bureau de Paris. Il accompagne depuis 16 ans des groupes multinationaux cotés de l'industrie et des services ainsi que des acteurs privés ou du secteur public pour l'audit de leur information financière, leurs projets comptables et leurs opérations sur les marchés de capitaux. En tant qu'associé, il a pour mission de développer les activités d'audit du cabinet, notamment auprès des groupes de taille intermédiaire.

Stéphane Bocquillon : diplômé d'un DESS audit et conception des systèmes d'information de l'Université de Nancy, il débute sa carrière en 1999 dans le secteur de la prestation de services informatiques. Pendant huit ans chez Unilog (aujourd'hui CGI) puis sept ans chez Capgemini, il développe des compétences en analyse et gouvernance des données en travaillant pour de grands acteurs de la banque et de l'assurance. Chez PwC depuis 2014, il a pour principal objectif de développer l'activité en stratégie, gouvernance et analyse des données dans le secteur de l'assurance.

Marjory Godec : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, diplômée de HEC Paris, elle débute sa carrière en tant qu'auditrice chez PwC en 2006, et effectue un échange au sein des activités Santé du bureau de Philadelphie aux Etats-Unis entre 2011 et 2013. Elle a une connaissance approfondie de la coordination de clients multinationaux en tant qu'auditrice ainsi que des problématiques spécifiques des sociétés cotées en France et aux Etats-Unis. Elle a pour mission de développer l'activité d'audit du cabinet auprès de ces clients, en particulier dans les secteurs de l'Energie et du Retail & Consumer.

Yi Han : diplômée d'un MBA de l'ESSEC à Paris, elle est aussi CIA (Certified Internal Auditor) et CISA (Certified Information System Auditor). Elle dispose d'une expérience professionnelle de plus de 17 ans dans différents domaines liés aux systèmes d'information, technologies et transformation. Après cinq ans au sein de PwC à Pékin en tant qu'auditrice financière, elle rejoint PwC au bureau de Paris en 2008. Elle est également membre du PwC China Business Group en France, où elle coordonne des projets multidisciplinaires pour le besoin des entreprises chinoises en France. En tant qu'associée, son ambition est d'accompagner les entreprises dans l'évaluation et le renforcement de leurs dispositifs de gestion des risques liés aux systèmes d'information et aux nouvelles technologies.

Nicolas Jolivet : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, il est diplômé de l'Université Paris Nanterre (DESS Banque Finance Assurance) et de Paris-Dauphine (Economie appliquée). Après une première expérience au sein de AON France, il intègre PwC en 2005 en tant qu'auditeur spécialiste du secteur bancaire. Il conduit de nombreuses missions d'audit et de conseil en gestion de risques auprès d'acteurs régionaux et nationaux de la banque et de l'assurance. En 2018, il rejoint Grant Thornton en tant que directeur du bureau de Nantes. En tant qu'associé au bureau de Nantes de PwC, il a pour ambition de renforcer l'activité audit services financiers du cabinet auprès des acteurs de la banque et de l'assurance dans l'ouest de la France.

Bara Naija : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé de HEC, il commence sa carrière chez PwC en 2007 et intervient jusqu'en 2014 essentiellement sur l'audit d'un groupe bancaire du CAC 40. Entre 2014 et 2016, il effectue un échange international au bureau de Hong-Kong et se consacre alors à l'audit des activités d'un groupe bancaire américain dans la zone Asie-Pacifique, la relation avec les banques françaises installées à Hong-Kong, ainsi que l'accompagnement de banques internationales dans des projets réglementaires. Depuis son retour en France, il intervient auprès d'entreprises du secteur bancaire sur des missions d'audit, et consacre la majeure partie de son temps à un groupe mutualiste de premier plan. En tant qu'associé, il a pour mission de contribuer au développement des activités dans le secteur des services financiers et plus particulièrement dans le secteur bancaire.

Renaud Roguinsky : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé de l'ESC Reims, il débute sa carrière chez PwC à Paris en 2004. Il a une expérience approfondie de la coordination de clients multinationaux et multi-métiers en tant qu'auditeur ainsi que des problématiques spécifiques des sociétés cotées en France et aux Etats-Unis. Il travaille cinq ans aux Etats-Unis au sein des bureaux de PwC à New York dans les activités de la santé puis au bureau de Houston dans les activités pétrolières et gazières. Il accompagne depuis plus de 15 ans des groupes dans leurs opérations de transformation ou de croissance externe. Il a pour mission de développer les activités d'audit du cabinet, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la santé.

Sicio Sodatonou : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé de l'ESG Paris, il commence sa carrière à Abidjan en tant qu'auditeur chez Deloitte. En 2008, il rejoint l'activité d'audit des PME/ETI de PwC à Paris et accompagne les filiales de grands groupes internationaux cotés. De 2017 à 2019, il travaille au sein du Haut Conseil du Commissariat aux comptes (H3C), au sein du département des contrôles des entités d'intérêt public (EIP), comme contrôleur expérimenté des sociétés cotées et participe aux contrôles conjoints réalisés avec le régulateur américain de l'audit (PCAOB). Il a pour mission de contribuer à développer les activités d'audit auprès des ETI dans le secteur des industries et services.

Gonzague Van Royen : Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé de l'école de management de Grenoble, il débute sa carrière en tant qu'auditeur en 2003 chez PwC au bureau de Grenoble puis il rejoint le bureau de Lyon en 2008 où il assiste de nombreuses sociétés de l'industrie pharmaceutique. Il accompagne également les entreprises dans des projets d'introduction en bourse au Nasdaq. En tant qu'associé, il a pour objectifs d'accompagner les entreprises sur le marché américain et de contribuer au développement des offres biotech/medtech du cabinet tant au niveau régional que national.

Activités juridiques et fiscales - PwC Société d'Avocats

Eve Castex : titulaire d'un Master en droit des affaires - DJCE et d'un Master en droit fiscal (Université de Toulouse), avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, elle rejoint PwC Société d'Avocats en 2006, en tant que fiscaliste au sein du département Industries & Services. Son expérience est axée sur la fiscalité internationale des entreprises. En 2011, elle effectue un échange international au sein du French Desk de PwC à New York. Depuis 15 ans, elle accompagne les groupes français et étrangers dans le cadre de projets de réorganisations nationales ou internationales, dans la mise en place de nouveaux business models ou lors de contrôles ou contentieux fiscaux. Elle a pour ambition de soutenir la croissance des activités de conseil fiscal, en particulier, dans le secteur de la distribution et des produits de grande consommation.

Sandrine Cullaffroz-Jover : titulaire d'un Master d'études bilingues des droits de l'Europe (Université ParisNanterre) et d'un Master de droit des activités numériques (Université Paris-Descartes), elle est avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. Elle a également suivi la formation Sécurité Économique et Protection du Patrimoine (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale). Forte de ses expériences liées au droit des systèmes d'information en France et en Espagne, elle rejoint PwC Société d'Avocats en 2016 pour animer et développer la pratique des activités numériques (protection des données personnelles, droit des nouvelles technologies et sécurité des systèmes d'information, propriété intellectuelle). Elle a pour mission d'accompagner les entreprises françaises et internationales, des grands comptes aux ETI sur l'ensemble des enjeux liés à l'innovation et à la protection du patrimoine informationnel, tant en conseil qu'en contentieux.

Marie-Claire Delpin : diplômée de la Kedge Business School à Marseille et titulaire d'un Master en finance actuarielle et patrimoniale, elle commence sa carrière chez PwC au Luxembourg en 2007 en tant que fiscaliste spécialisée en mobilité internationale. En 2008, elle intègre les équipes mobilité internationale de PwC Société d'Avocats à Paris. Depuis 13 ans, elle accompagne des entreprises multinationales françaises et des grands groupes internationaux ayant une présence en France pour l'organisation et la gestion de la mobilité de leurs salariés dans le cadre de leur développement international. Elle est fortement impliquée sur l'innovation et la technologie en support aux programmes de mobilité. Elle a aussi travaillé au sein de PwC à Washington (Etats-Unis) pour assister des grands comptes français aux Etats-Unis. Elle a pour ambition d'accompagner les entreprises multinationales françaises dans la mobilisation et le déploiement de leurs talents en fonction de leurs besoins dans le respect strict d'une bonne gouvernance. Elle a également pour mission de les accompagner dans l'évolution des modes de mobilité internationale.

Fabien Fontaine : diplômé de l'ESSEC et Docteur en droit (Paris II), il débute sa carrière auprès de l'Autorité de la concurrence puis l'ARCEP, avant de rejoindre en 2010 l'équipe Prix de transfert de PwC Société d'Avocats. Entre 2015 et 2016, il effectue un échange international à Londres pour se spécialiser dans le secteur financier. Entre 2017 et 2020, il développe l'offre prix de transfert services financiers au sein de l'équipe Financial Services Tax du bureau de Paris. Il est en charge de l'activité prix de transfert services financiers avec pour ambition de servir les clients internationaux et français du secteur (banques, assureurs, fonds) et accompagner les entreprises dans la conception et la défense de leurs opérations financières intragroupes (prêts, centrales de trésorerie, garanties, couvertures).