PwC France et Maghreb accueille six nouveaux associés

Elles illustrent le dynamisme du cabinet qui conforte ses expertises pluridisciplinaires au service des deux piliers de sa stratégie The New Equation : le développement durable et la technologie.

Activités de Conseil en stratégie et management

Enrique Campserveux Rousseau : Diplômé de l’IAE de Paris Gustave Eiffel et titulaire d’un master en management, Enrique a une expérience de plus de 25 ans auprès de l’éditeur Microsoft. Enrique Campserveux Rousseau a pour mission de développer une équipe d’experts et des services innovants à fortes valeurs ajoutées autour des activités Cloud (Azur), Plateforme de Données et Application Business (Dynamics 365 & Power Platform) afin d’accompagner les entreprises désireuses d’accélérer et de moderniser leurs fonctions IT. Enrique Campserveux Rousseau rejoint PwC France et Maghreb en tant qu’associé au sein de l'activité de conseil en technologie afin de développer les offres de services autour des solutions professionnelles Microsoft.

Ludovic Leraistre : Diplômé de l’école Polytech Montpellier, et d’un parcours Executive Education au MIT, Ludovic Leraistre débute sa carrière au sein du Groupe Bouygues puis arrive chez PwC en 2006 dans les bureaux de Paris et puis de Chicago. En 2016, il rejoint le bureau de Londres du groupe de technologies Whip Media pour développer les activités de services pour le secteur des Médias et Telecom. En 2018, Il entre chez Salesforce. Ludovic Leraistre rejoint PwC France et Maghreb en tant qu’associé au sein des activités de conseil. Il est en charge de développer l’offre de service de cloud business transformation visant à accompagner les clients dans l’accélération de leur transformation digitale avec les technologies cloud depuis la vision jusqu’à la création de valeur. Ludovic Leraistre a plus de 20 ans d’expérience dans les technologies. Il apporte son expertise dans le cloud pour renforcer le positionnement du cabinet en tant qu’acteur de référence dans ce domaine.

Activités d’audit et de conseil en gestion des risques

Elvis Logbo : Diplômé de l’ESSEC, de Mannheim Business School en Allemagne et de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire, ElvisLogbo commence sa carrière chez PwC Côte d’Ivoire en 2008 en tant qu’auditeur des systèmes d’information et intervient jusqu’en 2014 auprès de filiales de grands groupes opérant dans les secteurs des services financiers et des télécommunications dans la région ouest-africaine. Depuis son arrivée en 2014 chez PwC France et Maghreb, il s’est spécialisé dans l’audit et le conseil en maîtrise des risques liés aux technologies de l’information et de la communication dans l’industrie bancaire et Asset Management. Intervenant dans le cadre de l’audit de clients internationaux, il est très impliqué dans la coordination internationale de missions sur le volet SI en lien avec le réseau PwC (USA, UK, Canada, Belgique, etc.) pour garantir un audit de qualité. En tant qu’associé en charge de la gestion des risques technologiques chez PwC France et Maghreb, il a pour mission de contribuer au développement des activités de maîtrise des risques technologiques dans le secteur des services financiers et plus spécifiquement de la banque et l’Asset management.

Activités juridiques et fiscales - PwC Société d’Avocats

Deniz Arikan : Diplômé de l'Université de Boston et de l'EM Lyon, Deniz Arikan débute sa carrière au sein de l’équipe Transfer Pricing de PwC en 2010 pendant 5 ans avant de rejoindre EY Société d'Avocats pendant 7 ans. Il revient ensuite chez PwC Société d'Avocats en tant qu’Associé spécialisé en Prix de transfert. Deniz Arikan dispose d’une solide expérience de plus de 16 ans, dont 12 années en prix de transfert, période au cours de laquelle il a accompagné ses clients dans la définition stratégique, la sécurisation et la défense de leur politique de prix de transfert. Il intervient auprès des entreprises multinationales dans le cadre de la mise en place des politiques de prix de transfert (flux de produits, de services, des incorporels, du financement...) et de leur documentation, des réorganisations de la chaîne de valeur, de deals, de l'assistance aux contrôles et aux contentieux fiscaux, ainsi que dans le cadre des procédures internationales auprès des autorités compétentes pour négocier des accords préalables de prix et l'élimination des doubles impositions. L’arrivée de Deniz Arikan vient soutenir l’ambition de PwC Société d’Avocats de contribuer au renforcement des activités du cabinet en matière de Prix de transfert au niveau national, et plus particulièrement dans la région Rhône Alpes – Bourgogne et de positionner le cabinet en tant qu’acteur de référence dans ce domaine à forte croissance, qui représente des enjeux significatifs pour les entreprises multinationales.

Caroline Chaize-Lang : Titulaire d’un Master professionnel en fiscalité de l’entreprise et d’un Mastère de l’ESC Toulouse, Caroline Chaize-Lang commence sa carrière au sein de Groupama avant de rejoindre la Fédération Française des Sociétés d’Assurance. Elle rejoint le cabinet d’avocats EY Société d’Avocats en 2015 dont elle devient directeur associée en 2020, au sein du département FSO. Caroline Chaize-Lang a développé auprès d’acteurs majeurs de l’assurance et de la retraite, une expertise reconnue en matière de fiscalité corporate des sociétés d’assurance, de produits d’assurance (aspects fiscaux et réglementaire vie, non-vie…), de RSE assurance et de retraite. Elle est très active et présente auprès des parties prenantes du secteur, notamment administrations et Autorité Européenne des Assurances et Pensions professionnelles (EIOPA). Elle vient renforcer la pratique du cabinet en matière de fiscalité et de droit des assurances et de la retraite, avec un champ d’expertise étendu en matière de fiscalité corporate et produits, auprès d’un portefeuille clients diversifié d’assureurs et d’intermédiaires. L’arrivée de Caroline Chaize-Lang s’inscrit dans le cadre de la stratégie du cabinet de déploiement auprès des acteurs de référence du marché assurantiel français. Elle permet d’étoffer la palette de compétences et d’élargir l’offre proposée aux acteurs du marché, en synergie avec la pratique assurantielle et de retraite des autres activités de PwC France et Maghreb (Audit, Deals, Consulting…) et du réseau international de PwC.

Guillaume Goulard : Diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris, ancien élève de l’ENA, Guillaume Goulard a commencé sa carrière au Conseil d’Etat en 1989. En 1996, il devient rapporteur public à la 9ème chambre, spécialisée en contentieux fiscal. Il exerce ces fonctions jusqu’en 2004, date à laquelle il rejoint le cabinet Gide dont il devient associé. En 2013, il décide de retourner au Conseil d’Etat où il poursuit sa carrière, d’abord à la Section des finances, puis comme assesseur à la Section du contentieux, et enfin comme président de chambre depuis 2015. Il était, par ailleurs, président suppléant du Comité de l’abus de droit fiscal et juge au Tribunal des conflits. Guillaume Goulard est également co-auteur de plusieurs ouvrages, a publié de nombreux articles et enseigne à l’université Panthéon-Sorbonne. Fort de cette expérience diversifiée, publique et privée, de plus de 30 ans, il vient renforcer la practice en matière de contentieux fiscal de PwC Société d’Avocats, stratégique pour le cabinet. L’arrivée de Guillaume Goulard, l’une des figures du contentieux fiscal en France, apportera aux clients une expertise très pointue devenue indispensable dans des contentieux fiscaux de plus en plus nombreux et complexes.