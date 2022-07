PwC France et Maghreb : 31 nouvelles nominations

Ces nominations soutiennent l'ambition du cabinet : aider les organisations à répondre à deux enjeux indissociables : créer la confiance et se transformer durablement.

Elles illustrent le dynamisme du cabinet qui conforte ses expertises pluridisciplinaires au service des deux piliers de sa stratégie The New Equation : le développement durable et la technologie.

Activités de conseil en stratégie et management

Philippe Commageat : diplômé de l’école de commerce de l’ESCEM Poitiers et d’un master à l’ESCP, il commence sa carrière chez Generali en 1998 en tant que responsable qualité. Il rejoint ensuite le secteur du conseil en 2001 au sein de PwC puis de CSC-Peat Marwick, où il pilote des projets de transformation du SI et de l’organisation, majoritairement pour l’assurance et la protection sociale. En 2009, il intègre AXA France où il exerce différentes missions de pilotage des déploiements des gros programmes de transformation et conseil interne dont le déploiement de programmes de transformations et devient Deputy Head of Inforce Operational Excellence en 2017 au sein du siège du groupe Axa. Il rejoint PwC en juillet 2022 au sein des activités de conseil pour le secteur financier afin de développer les offres d’excellence opérationnelle sur le secteur de l’assurance.

Fabien Fontaine : titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut d'Optique Graduate School et d’un master en management et administration des entreprises de l’IAE Nantes, il commence sa carrière au Canada en 2000. De retour en France, il conseille des entreprises du secteur des biens de consommation sur leurs enjeux de performance opérationnelle. En 2014, il rejoint Strategy&, l’entité de conseil en stratégie de PwC, et intervient auprès des fonds d’investissement de Private Equity et sur les opérations de fusions-acquisitions, plus particulièrement dans les secteurs des biens de consommation et de la distribution. En tant qu’associé, il a pour mission d’accompagner les investisseurs sur les enjeux opérationnels de création de valeur pré- et post-acquisition (due diligence opérationnelle, synergies, carve-out et plan de création de valeur post deal).

Kévin Guezennec : diplômé de l’Université Paris XI et de l’IFAG, il commence sa carrière en tant que contrôleur financier au sein de différents groupes de services avant d'intégrer Ineum Consulting, devenu par la suite Kurt Salmon, où il prend la responsabilité de l’offre Centres de Services Partagés (CSP). Il rejoint PwC en 2015 au sein des activités de conseil en finance où il s’occupe particulièrement des grands projets de transformation finance pour des entreprises des secteurs de l’industrie et des services ainsi que de l’offre CSP. En tant qu’associé, il a pour mission de développer les projets de transformation finance pour le secteur luxe, retail et consumer ainsi que les projets CSP couvrant l’ensemble des fonctions support des entreprises stratégiques et prioritaires.

Hamza Hoummada : diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure en Électronique, Informatique, et Radiocommunications (ENSEIRB), il commence sa carrière chez Bouygues Telecom en 2010 en tant qu’architecte plateforme de service. Il intègre Accenture en 2013 pour accompagne les entreprises du secteur telecom et média en France et aux Pays-Bas dans leur transformation digitale. Il rejoint PwC en 2015 au Royaume Uni pour créer et développer l’activité Cloud pour accélérer les transformations digitales des entreprises. En France depuis 2018, il a accompagné plusieurs transformations majeures dans les secteurs de l'Énergie, des Télécoms et des services financiers. En tant qu’associé, il a pour mission de développer cette activité de la stratégie jusqu’à l’exécution pour les clients de PwC en France et au Maghreb.

Jonathan Le Henry : diplômé de Sciences Po, de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et de l’Institut Français du Proche Orient, il commence sa carrière au sein de la direction générale du Trésor avant de rejoindre en 2009 le service économique régional de l’Ambassade de France à Abu Dhabi. En 2012, il intègre Srategy&, l’entité de conseil en stratégie de PwC à Dubaï et participe à la création de l’équipe Deals Strategy aux Emirats Arabes Unis. Depuis 2014, il dirige l’activité Strategy& à Casablanca au Maroc où il intervient plus particulièrement sur les secteurs industriels et de la santé. En tant qu’associé, il a pour mission de conseiller principalement des fonds de private equity dans leurs opérations d’investissements et d’accompagner les acteurs locaux et internationaux dans leurs grands projets de croissance et de transformation, sur l’ensemble du continent africain et au Moyen-Orient.

Hasna Marouani : diplômée de l'Université Lumière Lyon II, elle commence sa carrière au sein des activités d’audit de PwC en 1999 avant d’intégrer en 2004, la banque d’investissement de la Société Générale. En 2008, elle rejoint EY au bureau de Casablanca, puis en 2009, elle intègre les équipes d’activités de conseil de PwC France et Maghreb, où elle pilote notamment des projets de transformation de la fonction finance dans les secteurs de la banque et de l’assurance. En tant qu’associée, elle a pour mission de développer la plateforme transformation finance et d’accompagner les directions financières des entreprises du secteur financier dans leur projet de transformation.

David Martin : diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, il commence sa carrière en 2004 en tant que consultant à la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique et intervient sur des problématiques de digitalisation et de transformation des organisations. Il rejoint PwC en 2008 au sein des activités de conseil où il s’occupe plus particulièrement des enjeux de développement de l’e-santé. Il accompagne également des acteurs de la mobilité sur leurs enjeux de digitalisation. En tant qu’associé, il a pour mission de développer les activités relatives aux produits digitaux et aux programmes de transformation technologique.

Xavier Monin : diplômé de l’ESSEC et de la London School of Economics, il commence sa carrière chez PwC à Londres en 2007 au sein de l’équipe Deals de Strategy&, l’entité de conseil en stratégie de PwC. Il rejoint en 2018 l’équipe Strategy& à Paris, où il accompagne les fonds d'investissement de private equity et les entreprises dans leurs opérations d'acquisition, fusion et cession d'activités en France et à travers l'Europe. Il est spécialisé dans le secteur des technologies, notamment des logiciels et des services numériques, et dans le secteur de l’industrie. En tant qu’associé, il intervient auprès des investisseurs dans le processus d'identification de cibles d'acquisition et de due diligence stratégique, puis soutient les entreprises de portefeuille dans leur stratégie de croissance et leurs plans de création de valeur.

Olivier Muller : diplômé de l’Ecole des Mines de Paris et de l’université d’Oxford en statistiques, il commence sa carrière chez Ecobilan (start-up en data ESG) en 1994 en tant qu’ingénieur consultant puis chef de projet. Il rejoint PwC USA pour deux ans puis PwC France et Maghreb en 2000 au sein de l'activité développement durable où il s’occupe particulièrement d’impacts environnementaux des produits et des services notamment dans les secteurs des matériaux de construction, retail & consumer, energy & utility. En tant qu’associé, il a pour mission de développer nos offres en matière de changement climatique, comptabilité ESG, finance durable, stratégie et innovation des produits.

Activités d’audit et de conseil en gestion des risques

Raphaëlle Alezra-Cabessa : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômée de l’EM Lyon, elle commence sa carrière chez PwC en 2003 en tant qu’auditrice pour le secteur des services financiers, puis rejoint le département Asset Management au sein duquel elle se spécialise dans l’audit des fonds d’investissement. En parallèle de ses activités, elle représente PwC au sein d’associations professionnelles et prend en charge la veille réglementaire et la formation spécifique des équipes. En tant qu’associée, elle a pour ambition de pérenniser et de renforcer le positionnement de PwC auprès des entreprises stratégiques en Asset Management et de développer les activités d’audit, notamment dans le secteur de la titrisation et des fonds de dette privée.

El Ghali Armel : expert-comptable et commissaire aux comptes, il intègre PwC France en 2007 avant de rejoindre PwC Maroc en 2011. Il accompagne depuis 15 ans des groupes multinationaux et locaux de l’industrie et des services et plus particulièrement dans l’agroalimentaire et la grande distribution. En tant qu’associé, il a pour mission de développer les activités d’audit du cabinet et de renforcer le collectif des associés afin de consolider le positionnement de PwC sur le marché marocain.

Bachir Bacha : diplômé de l’université catholique de Lille et de Montpellier Business School, il rejoint PwC en 2008 au sein de l’activité Forensic du bureau de Paris. Depuis plus de 13 ans, il intervient pour des entreprises de secteurs d’activité variés pour conduire des projets de prévention, d'investigation et de remédiation de cas de fraude et de corruption. Il a notamment mené de nombreuses investigations financières complexes, pour des institutions publiques ou des entreprises dans un contexte international. Il s’est également spécialisé dans l’accompagnement des entreprises pour traiter le volet financier de litiges. En tant qu’associé, il a pour mission de développer les activités Forensic de PwC en France et au Maghreb.

Arnaud Bigot : commissaire aux comptes, diplômé du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) et de Toulouse Business School, il commence sa carrière chez PwC en 2005 en tant qu'auditeur au sein du bureau de Toulouse, puis intègre le bureau de Lyon à compter de 2014. Il accompagne depuis 17 ans des groupes cotés internationaux ou clients privés dans des industries variées. En tant qu'associé au bureau de Lyon, il aura pour mission de développer les activités d'audit auprès des ETI et filiales de multinationales de la région Rhône-Alpes Bourgogne, ainsi que d'accompagner les équipes sur les enjeux de qualité et de transformation.

Samir Bouktaya : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’université d'Alger, il commence sa carrière en France en 2003 avant de créer en 2007, son propre cabinet en Algérie où il développe une activité d’accompagnement des sociétés nationales et internationales. Il rejoint le bureau d’Alger de PwC en 2016 au sein des activités d’audit afin d’aider à son organisation et sa structuration. Depuis trois ans, il est co-leader du département Audit de PwC Algérie. En tant qu’associé, il a pour objectif de développer les activités d’audit et de commissariat aux comptes en Algérie et de positionner le cabinet comme un acteur majeur au service des entreprises et des acteurs économiques opérant en Algérie.

Philippe Cizeron : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé des universités de Saint-Etienne (MSTCF) et de Clermont-Ferrand (DESS analyste financier) il commence sa carrière chez KPMG en 2003, avant de rejoindre PwC en 2006 en tant qu’auditeur financier. Il effectue un échange entre 2010 et 2012 au sein du bureau de Montréal puis il rejoint PwC France et Maghreb en 2013 où il se spécialise dans l’audit des groupes cotés aux États-Unis (Foreign Private Issuers). Il acquiert également une expertise dans le secteur du transport maritime. En tant qu’associé, il a pour ambition de contribuer au développement du cabinet, en particulier auprès des groupes cotés aux Etats-Unis ainsi qu'auprès des groupes localisés dans la région Sud et à Monaco.

Gaël Colabella : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’INSEEC Business School, il intègre PwC en 2008 en tant qu’auditeur financier auprès d’ETI, de groupes industriels et d’établissements bancaires. Depuis 2018, il est chargé du pilotage et du développement des activités de conseil en gestion des risques pour la région Sud-Ouest. Il a en outre piloté l’implémentation du centre de compétences dédié aux activités d’audit de PwC France basé à Bordeaux. En tant qu’associé, il a pour ambition de contribuer au développement du cabinet dans la région Sud-Ouest, en particulier auprès des ETI ainsi que des groupes familiaux, et d’accompagner la transformation des métiers de l’audit.

Amel Hardy-Ben Bdira : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômée de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage, elle commence sa carrière en 2006 chez PwC à Tunis en tant qu’auditrice. Elle rejoint PwC France en 2012, au sein des activités banques et marchés des capitaux où elle s’occupe de groupes internationaux cotés. En tant qu’associée, elle a pour mission de développer les activités du cabinet, notamment auprès des banques de financement et d’investissement et d’accompagner les équipes sur les enjeux de transformation de l’audit.

Caroline Nait Merabet : diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de l’IAE de Paris, elle commence sa carrière chez PwC en 2010 en gestion des risques et audit interne. Elle accompagne les entreprises des secteurs de l’industrie et des services, en particulier dans le secteur de l’énergie, dans la définition et la mise en œuvre de leur dispositif de contrôle. Elle travaille également sur les enjeux de transparence en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), en lien avec les évolutions réglementaires majeures en cours. En tant qu’associée, elle a pour mission d’accompagner les entreprises dans la construction de leurs approches de risques et de contrôle sur leur reporting de durabilité et plus largement sur toutes les dimensions RSE.

Frédéric Nusbaumer : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’EDHEC Business School Lille-Nice, il commence sa carrière chez PwC en 2007 et travaille notamment au bureau de New-York entre 2014 et 2016. Depuis plus de 15 ans, il accompagne des groupes internationaux cotés et non cotés dans les secteurs de la distribution, des biens de consommation et de l’énergie. En tant qu’associé, il a pour mission de développer les activités d’audit du cabinet, en particulier dans les secteurs de l’industrie et des services.

Anne Parenty : expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômée de SKEMA Business School, elle commence sa carrière en 2007 chez PwC à Paris en tant qu’auditrice de groupes internationaux dans les secteurs de l’industrie, de la grande distribution et des biens de consommation. En 2015, elle rejoint le bureau de Nantes et approfondit son expertise du secteur agroalimentaire et des ETI, en particulier familiales. En tant qu’associée, elle a pour ambition de contribuer à développer les activités d’audit notamment auprès des ETI et de renforcer le positionnement du cabinet comme acteur de référence en matière de reporting financier et de reporting de durabilité.

Activités juridiques et fiscales - PwC Société d’Avocats

Lisa Fécard : diplômée d’un master 2 en droit fiscal international à l’université Paris Panthéon-Sorbonne et ingénieure en informatique et audit des systèmes d'informations, elle rejoint PwC Société d’Avocats en 2011 où elle intègre le département fiscalité digitale. Avocate spécialisée en fiscalité digitale, elle accompagne, depuis plus de 11 ans, les entreprises françaises et les groupes étrangers confrontés à des problématiques fiscales en matière de contrôle informatisé/FEC ("Fichier des Écritures Comptables"), de changement de systèmes, de mise en œuvre des processus d’archivage fiscal et de gestion des projets de facturation électronique. En qualité d’associée, elle a pour mission de renforcer nos activités historiques autour du FEC et des contrôles fiscaux informatisés et de contribuer au développement de l'activité facturation électronique.

Sandra Fleurier : diplômée d’un Master 2 en droit des affaires à l’université Paris II Panthéon-Assas, d’un master 2 en fiscalité internationale et d’un LLM en droit de Bond University, elle commence sa carrière chez Deloitte Société d'Avocats en 2006 en tant que fiscaliste. Elle rejoint PwC Société d’Avocats en 2008 au sein du département Industries et Services et accompagne des entreprises multinationales françaises et des grands groupes internationaux. Après avoir étudié la fiscalité américaine à l’université de Southern California (USC) en 2013, elle travaille au sein de PwC à Philadelphie de 2014 à 2015. En tant qu’associée, elle a pour mission de soutenir la croissance des activités de conseil fiscal, auprès des grands groupes français en les accompagnant sur leurs projets complexes de fiscalité internationale et plus largement sur l’ensemble des enjeux liés à la transformation de leur fonction fiscale.

Arielle Ohayon-Cohen : diplômée d’une maîtrise de droit des affaires et fiscalité, d’un DEA de fiscalité de l’Université de Paris II - Panthéon Assas et avocat au barreau des Hauts de Seine, elle commence sa carrière chez Deloitte en 2002 en tant que fiscaliste. Elle rejoint l’équipe Deals Tax de PwC Société d’Avocats en 2005, avant d’être détachée au sein de l’équipe Private Equity & M&Adu bureau de PwC à Londres en 2007 et 2008. Elle acquiert une large expérience en matière de fusions-acquisitions et de conseil en fiscalité internationale ainsi qu’en management de projets. Elle accompagne principalement des fonds d’investissement mid et large cap ainsi que des groupes multinationaux, dans le cadre de leurs projets d’acquisition ou de cession, en France et à l’international. En tant qu’associée, elle a pour mission de contribuer au développement des activités Deals Tax de PwC Société d’Avocats, notamment auprès des fonds d’investissement et dans le secteur des énergies.

Claire Pascal-Oury : diplômée de l’ISIT et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un DESS juriste d’affaires de l’université Paris XI, elle commence sa carrière d’avocate en 2005 en tant que collaboratrice chez Brunswick Société d’avocats. Elle rejoint l’équipe Deals Legalde PwC Société d’Avocats en 2007, où elle accompagne des fonds d’investissement, principalement mid et large cap, et des entreprises dans le cadre de leurs projets d’acquisition, de cession ou de restructuration. Elle intervient sur des secteurs d’activité très divers, et sur des projets de dimension nationale et internationale. En tant qu’associée, elle a pour mission de contribuer au renforcement des activités Deals Legal de PwC Société d’Avocats, notamment auprès des entreprises, et de développer les activités Carve out et Post Deal.

Simon Perrot : diplômé d’un Master 2 en droit fiscal des affaires de l’Université de Lille et diplômé du mastère spécialisé droit et management international d’HEC Paris et de l’ESCP, il rejoint PwC Société d’Avocats en 2009. Il intègre le bureau français de PwC à New York entre 2014 et 2016 et y développe une solide expertise en matière de fiscalité internationale. Avocat en droit fiscal, il accompagne, depuis plus de 12 ans, les entreprises françaises et les groupes étrangers dans leurs projets de réorganisations et intervient régulièrement dans le cadre de leurs transactions. Il les conseille dans la sécurisation de leurs opérations, leurs projets de transformations et dans le cadre de leurs contrôles et contentieux fiscaux. En tant qu’associé, il a pour mission de contribuer au développement des activités juridiques et fiscales de PwC Société d’Avocats dans la région Rhône-Alpes Bourgogne notamment au service des entreprises familiales et des ETI.

Jérémie Schwarzenberg : diplômé de Sciences Po Paris et d’un master 2 en fiscalité internationale de l’université Paris II-Assas et avocat au barreau des Hauts-de-Seine, il commence sa carrière chez EY en 2005 au sein du département Transactions Tax. Il rejoint PwC Société d’Avocats en 2011 au sein de l’équipe Deals, où il accompagne des fonds de private equity et des groupes multinationaux dans le cadre de leurs transactions, en particulier dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Il a également développé une expertise spécifique dédiée aux entreprises en difficulté. En tant qu’associé, il a pour mission de contribuer au développement des activités Deals Taxde PwC, notamment auprès des fonds d’investissement.

Marie Sciberras : diplômée du magistère de juriste d’affaires de l’université Paris II-Assas et lauréate du barreau de Paris, elle commence sa carrière chez PwC Société d’Avocats en 2008, en droit des sociétés au sein de l’équipe corporate legal. Elle s’occupe de réorganisations et restructurations de groupes de sociétés dans des secteurs variés, tant en France qu’à l’étranger, agissant aux côtés d’organisations institutionnelles, industrielles ou financières. A cet égard, elle est membre du réseau juridique international business reorganisations de PwC Legal. Elle assiste également les entreprises en matière de transactions et les accompagne dans leurs problématiques quotidiennes de droit des sociétés. En tant qu’associée, Marie a pour mission d’être pleinement engagée dans la transformation et la digitalisation de l’activité Legal de PwC Société d’Avocats en particulier dans le cadre du projet d’automatisation des documents juridiques en corporate law en collaboration étroite avec la Legal Tech Legal Pilot.

François-Marc Venier : diplômé du DJCE de Poitiers et avocat au barreau des Hauts-de-Seine, il commence sa carrière chez PwC Luxembourg en 2006 en tant que fiscaliste. Il rejoint PwC Société d’Avocats en 2010 au sein du départementFinancial Services où il s’occupe particulièrement de la fiscalité des produits financiers, des opérations courantes, des transactions et restructurations des acteurs du secteurs financiers. En tant qu’associé, il a notamment pour mission d’accompagner les grands groupes de gestionnaires d’actifs, français et étrangers, dans la digitalisation de leurs fonctions, la gestion de leurs données fiscales, dans leur conformitéavec les règles RSE et dans la réussite de leurs opérations de M&A.

Activités Deals (transactions)

Manil Bengana : diplômé d’un bachelor en économie d’Haverford College aux Etats-Unis et diplômé de l’ESCP Europe en finance d’entreprise, il rejoint les équipes transaction services de PwC en 2010 où il accompagne des entreprises et des fonds d’investissement dans le cadre de leurs projets d’acquisition ou de cession, en France et à l’international. Depuis 2019, il a la responsabilité du développement et de l’animation des activités combinant technologies de pointe dans l’analyse de la donnée (data & analytics) et expertises transactionnelles afin de répondre aux problématiques complexes des opérations de fusion-acquisition. En tant qu’associé, il a pour mission d’accélérer le développement des activités Deal Analytics en développant des offres complémentaires liées à l’analyse avancée de la donnée comme aide à la décision tout au long du cycle d’investissement.

Hatim Chraibi : diplômé de l’EM Lyon, il commence sa carrière chez PwC en 2004 en tant qu’auditeur. Il rejoint ensuite les équipes Transaction Services, d’abord en France au sein des bureaux de Lyon et de Paris puis au Maroc depuis 2019. Il accompagne ainsi des fonds d’investissement et des entreprises dans le cadre de leurs projets d’acquisition ou de cession, dans divers secteurs (industrie, distribution, services, et télécoms principalement). Il est régulièrement impliqué dans des transactions transfrontalières en Europe et en Afrique. En tant qu’associé, il a pour mission de contribuer au développement des activités Deals de PwC au Maroc et en France, notamment auprès des fonds d’investissement.

Guillem Filhol : diplômé de IÉSEG School of Management, il commence sa carrière chez PwC en 2007 au sein des activités d’audit du bureau de Paris, puis rejoint les équipes Transaction Servicesen 2010. Entre 2013 et 2018, il travaille au bureau de PwC New York où il se spécialise dans l’industrie pharmaceutique. Il accompagne les groupes et fonds d’investissement dans le cadre de leurs projets d’acquisition ou de cession en France et à l’international. En tant qu’associé, il a pour mission de contribuer au développement des activités Deals de PwC, notamment dans les industries de la santé et le secteur du private equity.