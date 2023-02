Puteaux : lancement d’une carte d’urgence pour les propriétaires d’animaux

« En cas d’accident ou d’hospitalisation urgente, que deviennent nos animaux domestiques ? », c’est la question que pose la ville de Puteaux dans un communiqué de presse dernièrement publié. Labellisée Ville Amie des Animaux et notée "3 pattes", elle y répond en décidant de déployer une carte gratuite, petit format, pour signaler la présence d’un animal seul à la maison.

Ce dispositif, créé pour « éviter d’ajouter un stress supplémentaire dans une situation déjà difficile », a été distribué à tous les bénéficiaires du Centre communal d’action social (CCAS), propriétaire d’un animal domestique. La carte est également disponible gratuitement au Puteaux Point-Info ou en téléchargement sur puteaux.fr. Elle permet d’inscrire le numéro de téléphone de deux personnes de confiance à informer, les coordonnées du vétérinaire traitant ou encore le numéro d’identification de l’animal.

« Cette carte, c’est un signe, un appel »

« Lorsque l’on vit seul, on se préoccupe de ce qu’il arriverait à notre animal en cas de situation extrême. Les animaux sont des êtres sensibles et intelligents, ils ressentent l’absence de leur maître. Aussi, cette carte doit être absolument placée derrière sa carte vitale car cela permet aux secours de faire le nécessaire lorsqu’ils vous emmènent à l’hôpital. Cette carte, c’est un signe, un appel », a déclaré Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux. Cette initiative a ainsi été pensée pour rassurer les maîtres isolés et éviter que les animaux ne soient oubliés dans ce genre de situation.

Avec cette carte, Puteaux augmente son offre et confirme son statut de « ville où il faut bon vivre avec son animal de compagnie ». En effet, la commune convie régulièrement les habitants à des “apéros dogs” et des “canimarches”. Elle propose également plusieurs parcs canins, une station de toilettage “Bulles dogs”, des “wouafs gamelles”, des distributeurs “KiosCan” », ainsi que des toilettes “sanichiens”.