Pulse et Suez lancent la nouvelle édition de #LaSaisonCirculaire

Les projets sélectionnés visent à accompagner la transition économique et écologique locale en développant des solutions qui agissent en faveur de la réduction des déchets, l’éco-conception, la consommation responsable, l’économie d’usage et de la fonctionnalité, l’allongement de la durée de vie des produits, le recyclage ou encore le réemploi.

Convaincue que l’entreprise constitue un levier efficace pour mettre en action la transformation sociale et environnementale, Suez et son partenaire Pulse, association de soutien à l’entrepreneuriat à impact, joignent leurs forces et leurs expertises pour développer #LaSaisonCirculaire, un programme d’accompagnement spécialisé et sur-mesure, co-construit par le pôle entrepreneuriat de la Direction Innovation Sociale de Suez et Pulse, experte dans l’accompagnement d’entrepreneurs à impact et dont l’un des incubateurs est implanté à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.

« A travers ce partenariat, SUEZ poursuit son engagement à façonner un environnement durable, dès maintenant, et à faire converger emploi et économie circulaire. En s’associant à PULSE pour cette nouvelle édition de #LaSaisonCirculaire, Suez met à disposition des entrepreneurs Franciliens son expertise en matière d’économie circulaire, son réseau et un terrain de jeu pour innover », déclare Céline Lassort, responsable du Pôle Entrepreneuriat à la Direction innovation sociale Suez France.

En plus de formations individuelles et collectives, les entrepreneurs pourront bénéficier des expertises de Suez via le mécénat de compétences, l’accès à des sites du groupe et à son réseau de partenaires. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 mai. Un jury de sélection se réunira mi-juin pour sélectionner les 12 projets de la nouvelle saison.