Publication du Guide de la médiation notariale transfrontalière

Dans le cadre du projet « La médiation pour les notaires – Les notaires pour la médiation », mis en place par le Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE), un guide sur la médiation notariale transfrontalière a récemment été publié. L'ouvrage d'une quarantaine de pages, est cofinancé par la Commission européenne.

Selon le CNUE, la médiation notariale transfrontalière constitue une « belle opportunité pour rassembler les notariats européens dans une mission commune à des situations transfrontalières ».

Deux types de médiation transfrontalière sont identifiés dans le guide : « La médiation peut être qualifiée de transfrontalière quant à la situation qu'elle appréhende, mais aussi quant au mode opérationnel qui la sous-tend ». Selon le droit européen (directive n° 2008/52/CE du 21 mai 2008), le conflit est transfrontalier lorsqu'au moins une des parties au conflit réside dans un autre Etat-membre. Quant au mode opérationnel, il donnera à la médiation un caractère transfrontalier par la coopération d'acteurs issus de différents pays.

Ce premier ouvrage s'articule autour de quatre grands axes. Tout d'abord, les rédacteurs abordent l'élaboration d'un cadre processuel centré sur le comment faire, puis un cadre logistique comprenant la mise à disposition d'informations et sur la mise en place d'un réseau de collaboration, un cadre promotionnel censé faciliter l'orientation vers le processus de médiation comme Alternative Dispute Resolution, et, enfin, un cadre formatif visant à donner au notaire-médiateur l'expertise requise par le caractère transfrontalier du conflit et la culture commune nécessaire.