Publication du décret relatif à la « prime Covid » attribuée aux soignants

Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 a été publié au Journal officiel du 15 mai 2020.

Promesse formulée par le Président de la République fin mars en reconnaissance de la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, le décret prévoit le versement d'une prime exceptionnelle à l'ensemble des personnes ayant « exercé leurs fonctions de manière effective » dans les établissements publics de santé « entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ». Les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du Code de la défense et de l'Institution nationale des invalides, sont également visés.

Défiscalisée et exemptée de cotisations sociales, cette prime s'élève à 500 euros pour tous les membres du personnel hospitaliers des établissements des autres départements et 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les quarante départements les plus touchés par l'épidémie, ou des services ayant accueillis des personnes atteintes par le virus.

Les départements concernés par cette prime de 1 500 euros sont notamment ceux d'Ile-de-France, du Grand-Est, de Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France.