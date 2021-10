Notaires : publication de la carte des zones d'installation

Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances, et Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, viennent de signer l'arrêté fixant la carte et les recommandations relatives aux créations d'offices permettant l'installation libérale de nouveaux notaires. Il a été publié Journal officiel en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.