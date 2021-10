Publication d'un livre blanc sur l'analyse du risque juridique

Ce petit guide de trente pages, téléchargeable gratuitement en ligne, permet de mieux appréhender les différences qui existent entre les différentes solutions exploitant les décisions de justice, à comprendre les dangers du concept de « justice prédictive » et enfin à découvrir qu'en alliant intelligence juridique et intelligence artificielle, il est possible de construire un véritable outil d'analyse du risque juridique.

A travers des cas concrets rédigés par trois avocats spécialistes – Nathalie Navon-Soussan, Julien Horn et Jean Edouard Robiou - ce livre blanc démontre comment un tel outil permet d'adopter la meilleure stratégie contentieuse, de privilégier le recours aux modes alternatifs de règlement des différends et d'évaluer avec précision les montants à provisionner.

Il s'agit donc d'un outil précieux pour les directions juridiques, et en particulier en période de crise.

Télécharger le livre blanc (Pré-)contentieux et analyse du risque