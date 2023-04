Publication d’un livre blanc « pour une pharmacie 3.0 »

Plus de 20 000 pharmacies maillent le territoire français. « Devenues la porte d’entrée du système de santé, elles sont de plus en plus sollicitées. Cependant leur pérennité n’est plus garantie et impose des mesures à la hauteur des enjeux qui menacent l’équilibre de l’organisation sanitaire », a indiqué Proximité e-santé. Ces points ont fait l’objet d’un livre blanc « Pour une pharmacie 3.0 capable de répondre aux défis de la désertification médicale et du vieillissement », récemment publié par le collectif Proximité e-santé, qui appelle au développement en urgence du numérique, porteur d’une nouvelle ère pour l’officine et l’ensemble du système de santé.

« Un pilier du système de santé fragilisé »

Disponible en ligne, cet ouvrage de 24 pages rédigé par le journaliste spécialiste de l’économie de la santé Daniel Rosenweg, est découpé en trois chapitres. Dans le premier, la pharmacie est évoquée comme étant actuellement « un pilier du système de santé fragilisé », notamment par la désertification médicale, par les patients, de plus en plus sujets aux maladies chroniques, ou encore par un modèle économique en pleine mutation. Dans le suivant, le collectif dresse un état des lieux de la profession, à la fois inquiétant et plein de possibilités. Enfin, dans le dernier chapitre, l’auteur détaille cinq recommandations, qui sont des « véritables leviers de croissance pour préserver et développer ce formidable outil du soin et du conseil que sont les pharmacies de proximité ».

Promouvoir de toute urgence le numérique

Le principal levier mis en avant dans l’ouvrage est l’incontournable mutation vers le numérique en santé. Il est « gage d’efficience, de nouveaux services et d’adaptation rapide face aux évolutions », mais est aujourd’hui contrarié par plusieurs freins, d’après ce livre : économiques, financiers, techniques, sociologiques et même psychologiques, qui justifient une prise en compte de la base au plus haut sommet de l’État pour une intégration réussie.



Lien vers le livre blanc: https://www.calameo.com/read/006557446bbde3a37eb9b