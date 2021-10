Proximum dématérialise pour la première fois les rendez-vous B2B de l'industrie 4.0

Le contexte sanitaire actuel et les mesures de distanciations sociales obligatoires empêchent l'organisation de beaucoup d'évènements. En réaction, Proximum innove et s'appuie sur la plateforme Online meetings, qui permet de dématérialiser les rendez-vous d'affaires ne pouvant se tenir dans le contexte actuel, pour digitaliser les rencontres physiques.

Industry 4.0 est dédié aux acteurs de la conception et de la fabrication des technologies de production avancées, qu'il s'agisse d'objets connectés, de robotique, de mécatronique, d'IA, de gestion ou encore de stockage et de sécurisation des données.

L'objectif de cet outil est de répondre aux enjeux majeurs de l'industrie du futur et de concrétiser dès aujourd'hui l'usine de demain.

Rencontres par visioconférence cryptée

Grâce à Industry 4.0, la communauté d'experts et les décideurs de l'industrie pourront rencontrer les prestataires de solutions et de services lors de visioconférences cryptées. Autour de près de 1 500 rendez-vous d'affaires, 300 professionnels seront réunis pour rencontrer des décideurs ciblés grâce à l'IA du moteur de recherche, aller à la conquête de nouveaux marchés, optimiser son temps et celui de ses équipes mais également développer son image de marque en participant à des événements écoresponsables et faire un point sur les évolutions des marchés en assistant aux conférences en ligne.

Agenda

Proximum organise plusieurs événements Online Meetings dans les jours à venir. Ce mois-ci, l'événement Tourism, qui se tiendra le 28 mai, mettra en relation les destinations touristiques françaises et les tours opérateurs mondiaux.

En juin, les événements Minalogic Business Meetings, sur la mise en relation internationale entre les professionnels des technologies du numériques, et Space, sur celle entre acteurs technologiques spatiaux et sociétés à la recherche d'applications industrielles ou de service issus du spatial, se tiendront respectivement les 2 et 4 juin.

Enfin, un événement Photonics Online Meetings, portant sur la mise en relation entre acteurs professionnels de la photonique, est prévu le 2 juillet prochain.