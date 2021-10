Protection des données personnelles : TEM (Institut Mines Télécom) ouvre une formation

Le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 rend obligatoire la désignation d'un Délégué à la protection des données ou Data protection officer (DPO) dans un grand nombre d'administrations ou d'entreprises de l'Union Européenne.

La CNIL estime ainsi que le nombre d'organismes concernés passera de 18 000 à plus de 80 000, dont une grande partie est à former.

« Les DPO seront les nouveaux stratèges chargés de définir et de mettre en œœuvre la politique de conformité de protection des données au sein des organismes qui les ont nommés », commente Xavier Strubel, directeur académique du programme et professeur de droit à Telecom Ecole de Management. « Leur nouveau rôle crucial doit permettre non seulement d'éviter des amendes applicables aux entreprises qui ne respectent pas les obligations découlant du Règlement (jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial), mais aussi de renforcer la confiance dans le numérique ».

Le programme de formation a pour objectif de préparer les participants à devenir DPO et de leur permettre d'évoluer ensuite vers d'autres postes en lien avec la gouvernance des données, tels que Chief Data Officer, autre rôle-clé dans la transformation digitale de toutes les organisations.

Les participants acquerront les compétences pour garantir les conditions de confiance et de responsabilité indispensables pour :

superviser dès leur conception les différents programmes de gestion de données (y compris de big data) incluant des informations personnelles ;

mettre en œœuvre des programmes de conformité légale des données ;

négocier avec la direction générale et les autres directions fonctionnelles (juridique, SI, RH…) ;

gérer des crises et la relation avec les autorités publiques de contrôle notamment en cas de fuite de données (ex. piratage ou violation de données personnelles) ;

coordonner un réseau de correspondants à tous les niveaux de l'entreprise.