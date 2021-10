Proptech : White Bird accélère avec + de 500M d'euros d'actifs et 200 immeubles sous gestion

Une croissance continue, notamment portée par une stratégie de croissance ciblée dans l'ouest parisien pour la partie syndic et par la confiance grandissante d'investisseurs institutionnels de premier plan, qui lui permettra de dépasser le seuil des 600 millions d'euros d'actifs sous gestion d'ici à janvier 2022.

Pour accompagner cette forte dynamique, l'entreprise qui compte désormais une 29 collaborateurs poursuit sa campagne de recrutement avec l'ouverture d'une dizaine de nouveaux postes d'ici la fin de l'année pour renforcer ses équipes aux expertises complémentaires : immobilier résidentiel, tertiaire, juridique, travaux et digital.

Momentum

Lancé avec la volonté de diffuser une véritable culture client sur un marché globalement étranger à ce concept, White Bird s'est assuré un développement rapide et pérenne de ses activités (syndic de copropriété, gestion locative et transaction) en captant les aspirations des copropriétaires, bailleurs privés et investisseurs institutionnels. Soucieux d'établir des relations de confiance et de long terme en créant les conditions d'un accompagnement de proximité au quotidien, le modèle White Bird s'est vu conforter par la crise sanitaire avec des gains de productivité de 20% et une accélération de l'acquisition de nouveaux mandats, grâce à la promesse d'un service réactif, transparent et contribuant véritablement à la valorisation des immeubles gérés, y compris durant les périodes de confinement.

Delphine Merle, cofondatrice de White Bird développe : « cette première année d'activité représente une immense satisfaction et le 1er trimestre 2021 a été marqué par une excellente dynamique commerciale et la montée en puissance de notre équipe opérationnelle. Nous pressentions un momentum à saisir, c'est au-delà de nos espérances.Nous visons une croissance organique de 50% en 2021 et 120% en 2022. En mettant le meilleur du numérique au service de la relation client, en libérant les gestionnaires des tâches administratives chronophages pour qu'ils passent un maximum de temps sur le terrain, nous répondons d'évidence à des attentes fortes. Au-delà de la capacité à investir dans des outils digitaux, le marché attend avant tout des acteurs qui répondent présents sur les aspects essentiels pour ne pas dire les plus simples du métier : de la proximité, de la réactivité / proactivité, une qualité du reporting irréprochable, une gestion du quotidien offrant une visibilité en temps réel à toutes les parties prenantes et une animation intelligente des différents prestataires.»

« Nous avons parcouru un beau chemin en peu de temps mais il reste tant à faire. Nous pouvons aller encore plus loin dans la satisfaction client et les recrutements récents d'un Directeur des Opérations et d'une Directrice du Business Developement permettent déjà d'imaginer de nouveaux développements. Les attentes sont immenses, qu'il s'agisse par exemple des copropriétaires qui souhaitent davantage de conseil et un accompagnement fort, notamment sur les sujets de transition énergetique, mais aussi des investisseurs institutionnels qui veulent bénéficier de tableaux bords temps réel personnalisés toujours plus précis et prédictifs », complète Benoit Richard, cofondateur.