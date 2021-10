Propriété industrielle : le portail de données DATA INPI s'enrichit

Depuis le 13 mai dernier, le portail data.inpi.fr donne gratuitement accès aux données des registres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, enregistrés ou publiés) en une seule recherche, grâce à un moteur de recherche multibases et multicritères.

Via une interface unique et ergonomique, l'utilisateur de DATA INPI accède désormais à de nombreuses ressources. Il peut par exemple faire un état des lieux des marques déposées en France, explorer la base des dessins et modèles, consulter les brevets dans son domaine d'innovation et obtenir des données relatives à ses clients, partenaires et fournisseurs.

Les internautes pourront, par ailleurs, prochainement prendre connaissance des informations publiques relatives aux bénéficiaires effectifs des entreprises.

Pour permettre aux réutilisateurs de faire des requêtes plus fines dans les données en masse, l'INPI met aussi à disposition des API pour les données du RNCS, dans son menu « Espace open data ». Les API seront disponibles prochainement pour les données de propriété industrielle.

Aujourd'hui, environ 150 000 consultations sont effectuées chaque jour. Un chiffre qui devrait augmenter, grâce aux nouvelles données mises à disposition.