Propositions de CMA France pour un nouveau modèle reposant sur la production locale

Pour la CMA, il sera moins coûteux économiquement et socialement pour la France de sauver des entreprises viables et performantes que de financer plus tard la création de nouvelles entreprises.

Préserver et relancer l'économie de proximité sont les deux principaux enjeux pour les entreprises artisanales de notre pays. Préserver c'est d'abord garantir aux entreprises les moyens leur permettant de reprendre leur souffle et de se stabiliser, condition sine qua non pour éviter les nombreuses faillites qui se profilent. Relancer la machine économique de l'artisanat c'est anticiper et préparer un nouveau modèle économique plus durable, plus éco-responsable, plus citoyen, fondé sur les valeurs du « Fabriqué en France », les mentions d'origine et les produits de qualité.

Pour soutenir l'artisanat dans la période de l'après-crise sanitaire qui s'ouvre à peine CMA France en appelle à la responsabilité de tous les acteurs : l'Etat bien sûr, les collectivités territoriales, les consommateurs surtout, et les artisans eux-mêmes.

Le Plan de relance durable de l'économie de proximité et de l'artisanat repose sur 12 mesures économiques, fiscales, sociales qui ensemble constituent des fondations pérennes pour assurer un avenir aux femmes et aux hommes qui font la « première entreprise de France ».

Choisir la production locale, une économie verte et durable et le Made in France

Collaborer avec les collectivités locales pour repenser la relocalisation industrielle, valoriser le savoir-faire et le Made In France, accélérer la transition écologique par la mobilité durable des artisans et l'incitation à la rénovation énergétique des bâtiments, améliorer l'accès des entreprises artisanales aux aides à la recherche et à l'innovation, créer une véritable politique d'achat des collectivités en direction de l'économie des territoires.

Garantir le financement des entreprises artisanales

Annuler les charges sociales et fiscales fondée sur l'absence de chiffre d'affaires, rééchelonner les remboursements de dettes contractées pendant la crise, promouvoir les dispositifs d'avance remboursable à taux zéro, défiscaliser les heures supplémentaires et favoriser l'embauche d'un premier salarié ou d'un salarié supplémentaire.

Construire une stratégie d'alliance Europe, Etat et collectivités au service de l'économie de proximité

Mettre en place une taxe Carbone aux frontières de l'UE, instaurer une TVA réduite pour les activités de réparation, créer un nouveau fonds national de soutien à l'artisanat de proximité afin de rééquilibrer les conditions d'exercer avec la moyenne, grande surface et les plateformes de vente en ligne, inciter les collectivités aux opérations d'aménagement et de valorisation de l'artisanat de centre-ville et de tourisme du savoir-faire.