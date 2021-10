Proposition de loi sur le don de chèques-vacances aux soignants

La commission des affaires sociales du Sénat a examiné mercredi 10 juin la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à permettre le don, via des chèques-vacances, de jours de repos acquis et non pris par tout salarié, avec l'accord de son employeur, au profit des personnels soignants mobilisés pendant l'épidémie de Covid-19. Les sénateurs proposent une expression plus simple et directe de la solidarité des salariés qui sera examinée en séance dès demain.

@ DR