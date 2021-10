Promenade dans le grand parc de Versailles

Cette exposition est organisé au sein du « petit Versailles »…L’ancien château de Sceaux et son parc partage avec Versailles un certain nombre d’artistes « Grand Siècle » et le même goût pour la nature domestiquée à la française », notamment ces « broderies » de verdure conçues par Le Nôtre. Comme le soulignent les organisateurs, « Thierry Bosquet, Belge de naissance et baroque de cœur, est un familier du XVIIe siècle royal, et de l’engouement du grand public. Collaborateur de Maurice Béjart, de Nina Companeez pour l’adaptation télévisée de L’Allée du roi, il propose un regard fidèle à l’esprit du lieu. Déroulant le fil de huit thématiques – la chasse, les perspectives des jardins, le réseau hydraulique – les gouaches emmènent le visiteur dans le parc d’autrefois, ou du moins de l’idée que l’on peut s’en faire…