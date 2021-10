Prolongement du tramway T3

Plusieurs années de travaux ont été nécessaires pour mener à bien ce projet, financé à 60 % par la Ville, qui va faciliter les mobilités, « améliorer la qualité de l'air et le cadre de vie des habitants des quartiers populaires du Nord-Est de la capitale ».

Ce prolongement du tramway « symbolise la transformation de Paris en une métropole solidaire, qui s'ouvre sur les communes voisines — Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy, Levallois –

et qui fait la part belle aux transports en commun, aux cyclistes et aux piétons ».

Ce nouveau tronçon a par ailleurs généré quelque 27 000 m2 de verdure supplémentaire sur les boulevards des Maréchaux. Près de 200 arbres ont été plantés, pour rapprocher un peu plus les riverains de la nature.