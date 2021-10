Prolongement de la ligne 14 : lancement de l'enquête publique

Long de 14km en souterrain, le prolongement de la ligne 14 au sud reliera l’actuel terminus Olympiades à Aéroport d’Orly d’ici 2024. Elle comportera 7 nouvelles gares au service des habitants de Paris, du Val-de-Marne et de l’Essonne et un site de maintenance et de remisage (SMR) situé à Morangis. 300 000 voyageurs par jour sont attendus à terme.

Cette enquête publique a pour objectif d’informer le public et de recueillir les observations de tous les intéressés sur l'utilité publique de la ligne 14 sud et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme afin de permettre la réalisation du projet. Elle fait suite aux échanges continus qui ont eu lieu depuis 2011.

Le dossier d’enquête publique peut être consulté dans les 12 communes et les préfectures des départements concernés ainsi qu’à la préfecture de région. Un site Internet dédié permet de consulter le dossier d’enquête en ligne et offre toutes les informations utiles sur l’organisation de l’enquête :

www.enquetepubliqueligne14sud.fr

ainsi queile-de-france.gouv.fr/enquetepubliqueligne14sud

Une commission d’enquête, présidée par M. Schaeffer, conduira l’enquête. Elle assurera 36 permanences dans les 12 communes du tracé.

Deux réunions publiques d’information seront également organisées :

- À Chevilly-Larue, le jeudi 25 juin à 20 h, au Théâtre André Malraux, place Jean-Paul Sartre ;

- À Paris (13ème), le lundi 29 juin à 20 h, salle des Fêtes de la mairie, 1 place d’Italie.

La commission d’enquête rendra, après l’enquête, un rapport et des conclusions motivées sur l’utilité publique du projet et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.